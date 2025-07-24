Трамп и Япония раскрывают секреты крупнейшей торговой сделки века: что принесет 550 миллиардов

Трамп: Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в экономику США

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Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что Соединённые Штаты заключили с Японией "масштабную" торговую сделку на сумму 550 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что эта сделка создаст сотни тысяч рабочих мест.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Трамп санкции

"Мы только что завершили масштабную сделку с Японией, возможно, самую крупную из когда-либо заключённых", — написал Трамп в Truth Social. — "Япония по моему указанию инвестирует 550 миллиардов долларов в Соединённые Штаты, которые получат 90% прибыли. Эта сделка создаст сотни тысяч рабочих мест — ничего подобного ещё не было", — заявил президент США.

Трамп также добавил, что Япония откроет свою страну для торговли такими товарами, как автомобили, грузовики, рис и другая сельскохозяйственная продукция, а также введёт ответные пошлины в размере 15% для США в рамках этой сделки.

Подтверждение условий сделки

В среду представитель Белого дома подтвердил Fox News, что в рамках торгового соглашения Япония приобретёт 100 самолётов Boeing, увеличит закупки риса на 75%, закупит сельскохозяйственную и другую продукцию на 8 миллиардов долларов и увеличит расходы на оборону с американскими компаниями до 17 миллиардов долларов в год по сравнению с 14 миллиардами долларов.

"Это очень волнующее время для Соединённых Штатов Америки, особенно в связи с тем, что у нас всегда будут прекрасные отношения с Японией", — написал Трамп во вторник.

Япония открывает рынок для США

В среду Трамп опубликовал отдельный пост в Truth Social, в котором написал, что эта сделка знаменует собой первый в истории случай, когда Япония открывает свой рынок для США.

"Открытый рынок Японии может приносить такую же большую прибыль, как и сами тарифы, но он стал возможен только благодаря тарифной политике", — писал Трамп.

Выступая во вторник вечером в Белом доме, Трамп похвастался заключённой сделкой и тем, что он "подписал крупнейшее в истории торговое соглашение" с Японией.

"Высокопоставленные лица из Японии были в Белом доме и долго и упорно работали над выгодным для всех соглашением", — сказал Трамп.

Введение пошлин и угрозы для Японии

Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Японии и Южной Кореи.

Президент Трамп держит в руках таблицу "взаимных тарифов", выступая с заявлением о торговле в рамках программы "Сделаем Америку снова богатой" в Розовом саду Белого дома 2 апреля 2025 года.

"Я всегда говорю, что это должно быть выгодно для всех", — сказал Трамп. — "Это отличная сделка — она сильно отличается от сделок прошлого, могу вам сказать. Но у нас в стране всё идёт хорошо", — подчеркнул Трамп.

Угроза пошлин и условия для Японии

Сделка с Японией была заключена примерно через две недели после того, как Трамп объявил, что США введут 25-процентные пошлины на товары, импортируемые из Японии.

Предполагалось, что пошлины вступят в силу 1 августа, и если Япония повысит тарифы в ответ, Трамп пригрозил увеличить пошлины на ту же сумму в письме, направленном премьер-министру Японии Сигэру Исибе.

"Тарифы не будут введены, если японские компании решат производить продукцию на территории Соединённых Штатов, и мы сделаем всё возможное, чтобы получить разрешение быстро, профессионально и в обычном порядке — другими словами, в течение нескольких недель", — сообщил Трамп Японии в письме.

В апреле Трамп объявил о "взаимной" тарифной политике, согласно которой тарифы США на товары, импортируемые из других стран, будут зависеть от размера двустороннего торгового дефицита Америки с этими странами.

Уточнения



Япо́ния официальное название — Госуда́рство Япо́ния — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России. Занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге.



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