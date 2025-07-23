От извержений вулканов до ледяного шара: как катастрофа 720 миллионов лет назад изменила наш климат

Как вулканические извержения превратили Землю в огромный ледяной мир

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Приблизительно 700 миллионов лет назад Земля, как полагают, была целиком скована льдом, и новое исследование, возможно, раскрыло причину этого явления.

Фото: Wikimedia Commons by Lusilier is licensed under Public domain ледяная поверхность

Ученые предполагают, что сочетание мощных вулканических извержений и отсутствия растительности привело к тому, что наша планета превратилась в огромный ледяной шар.

Трудно представить, но около 700 миллионов лет назад Земля, по-видимому, была полностью покрыта льдом, практически без открытых водоемов, контактирующих с атмосферой, даже в тропических широтах. Но что спровоцировало превращение Земли в "снежный ком"? Новые исследования указывают на то, что причиной стали низкие температуры и масштабные извержения вулканов.

Извержения Франклина, случившиеся примерно 720 миллионов лет назад, образовали обширные массивы новых горных пород, простирающихся от современной Аляски через северную Канаду до Гренландии. Подобные крупные извержения случались и в другие эпохи, но эти совпали с уже существующим холодным климатом. В сочетании с отсутствием растений (которые еще не появились) эти извержения вызвали интенсивное разрушение огромного количества свежих пород.

Химические процессы, связанные с разрушением горных пород, извлекают углекислый газ из атмосферы. С помощью климатического моделирования ученые показали, что быстрое выветривание на столь обширной территории могло снизить концентрацию углекислого газа в атмосфере до критического уровня, вызвавшего оледенение всей планеты.

Результаты исследования, опубликованные в Journal of Geophysical Research: Planets, также демонстрируют, что вулканические извержения сопоставимого масштаба в другие периоды истории Земли не приводили к аналогичному эффекту из-за более теплого климата или наличия растительного покрова, замедляющего эрозию, сообщает The Guardian.

Уточнения

Эро́зия (от лат. erosio «разъедание») — разрушение горных пород и почв поверхностными водными потоками, включающее в себя отрыв и вынос обломков материала и сопровождающееся их отложением.



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