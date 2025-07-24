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Россия на шаг впереди: достижения в области устойчивого развития шокируют мировое сообщество

Россия снизила смертность и улучшила качество жизни, сообщили на форуме ООН
5:34
Экономика

На политическом форуме высокого уровня ООН по устойчивому развитию в Нью-Йорке спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что Россия втрое опережает среднемировые показатели по выполнению целей устойчивого развития (ЦУР), установленных ООН. Программа ЦУР была принята в 2015 году и включает в себя 17 целей, которые направлены на решение глобальных проблем, таких как бедность, голод, здоровье, образование и экология.

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Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use
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Снижение бедности и рост продовольственной безопасности

Одним из наиболее ярких примеров успеха является сокращение уровня бедности в России. С 2015 года уровень бедности снизился в 1,5 раза и составил 7,2%. Кроме того, Россия добилась роста продовольственной безопасности, который составил 4,1%. В 2023 году страна заняла третье место в мире по объемам поставок продукции агропромышленного комплекса, с физическим объемом 103,5 миллиона тонн.

Повышение продолжительности жизни и снижение смертности

Россия также значительно улучшила показатели в сфере здравоохранения. Ожидаемая продолжительность жизни в стране увеличилась с 71,6 лет в 2015 году до 73,4 лет в 2020-х годах. Особенно важным достижением является снижение детской смертности. Уровень смертности в ДТП в России за период с 2015 по 2023 год сократился на 24,6%.

Успехи в образовании и гендерном равенстве

Россия стабильно занимает высокие позиции в области образования. На сегодняшний день страна входит в десятку ведущих стран по качеству общего образования, а по результатам международных олимпиад школьников находится в пятерке лучших. Также в России высока доля женщин на руководящих должностях — 48,8%, что свидетельствует о высоком уровне гендерного равенства.

Обеспеченность населения качественной питьевой водой

Ещё одним значительным достижением является улучшение качества жизни населения. В 2024 году доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, выросла до 88,8%, а в городах этот показатель достиг 95,1%.

Развитие электроэнергетики и низкоуглеродных источников энергии

Электроэнергетический комплекс России — один из крупнейших и самых надежных в мире. Доля низкоуглеродных источников энергии (включая природный газ и атомную энергетику) в российской генерации уже составляет 87%. Несмотря на это, Россия активно развивает сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ), хотя на данный момент их доля в энергопроизводстве составляет лишь 1,15%. Ожидается, что к 2035 году доля ВИЭ в потреблении энергии в России вырастет до 3%.

Экономический рост и инфраструктурные достижения

С 2021 по 2024 годы экономика России росла темпами, опережающими мировые. В результате этого было обеспечено восстановление после пандемии. За период с 2023 по 2024 годы экономика страны выросла на 8,4%, а производство в обрабатывающих отраслях увеличилось почти на 25%. Уровень безработицы в России снизился до рекордных 2,3%. Также активно развиваются транспортная инфраструктура и цифровая отрасль, что способствует улучшению качества жизни и поддержанию устойчивого экономического роста.

Роль России в глобальном энергопереходе

В прошлом году Россия выдвинула в рамках БРИКС восемь принципов "справедливого энергоперехода". Стоит отметить, что страны БРИКС контролируют около 40% лесопокрытой территории планеты, и Россия занимает первое место по площади лесов в мире. В перспективе страны, обладающие значительными экосистемными ресурсами, могут занять важную роль в глобальной системе учета экосистемных услуг и торговли водными ресурсами.

Россия продолжает активно двигаться в направлении реализации целей устойчивого развития. Значительные успехи в таких областях, как борьба с бедностью, улучшение здравоохранения, развитие образования, а также рост доли низкоуглеродных источников энергии, подтверждают лидерские позиции страны в этом процессе. Тем не менее, еще есть задачи, которые предстоит решить на пути к полному выполнению целей устойчивого развития. Важно, что Россия не только ориентируется на внутренние нужды, но и активно делится своими достижениями с мировым сообществом, предлагая новые подходы к решению глобальных проблем.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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