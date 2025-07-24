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Росстат шокирует: падение цен на овощи ускорилось, но морковь ломает все рекорды

Свекла, капуста и картофель подешевели на 3,5% в России с 15 по 21 июля
3:39
Экономика

Цены на плодоовощную продукцию в России за период с 15 по 21 июля 2025 года снизились на 3,5%. Это по информации Росстата, который сообщил, что темпы падения цен ускорились по сравнению с предыдущей неделей, когда снижение составило 2,3%.

Рынок
Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рынок

Основные изменения в ценах

В частности, наблюдается значительное снижение цен на ряд продуктов. Так, свекла подешевела на 9,2%, что значительно больше, чем на 7,2% неделей ранее. Капуста стала дешевле на 8,3% (против 5,3% на прошлой неделе), картофель подешевел на 7,3% (по сравнению с 5,9%), огурцы — на 6,8% (в то время как неделей ранее снижение составляло 5,5%). Морковь стала дешевле на 4,7%, лук — на 3,1%, а помидоры — на 2,2%. Бананы также подешевели на 1,7%, хотя снижение по сравнению с предыдущей неделей было несколько более выраженным — 1,9%.

Единственным продуктом, цена на который за неделю немного увеличилась, стали яблоки — они подорожали на 0,4%, в то время как на предыдущей неделе рост составлял 1,6%.

Динамика цен с начала года

Вместе с тем, несмотря на краткосрочные колебания, в целом на ряд плодоовощной продукции за год наблюдается значительный рост цен. Лидером по увеличению стоимости с начала 2025 года стала морковь — ее цена выросла в 1,6 раза. Свекла подорожала в 1,4 раза, картофель — на 29,9%, яблоки — на 27,5%, лук — на 24,6%, а капуста — на 9,6%.

Снижение цен на огурцы и помидоры

Интересной особенностью текущей ценовой динамики является значительное снижение цен на огурцы и помидоры по сравнению с началом года. Так, цены на огурцы за неделю 15-21 июля 2025 года были ниже, чем в начале года, на целых 56,6%. Помидоры подешевели на 27,6%, а бананы — на 7,8%. Это может быть связано с сезонным предложением и ростом производства этих товаров на отечественных рынках.

Влияние на инфляцию и экономику

Цены на плодоовощную продукцию играют значительную роль в общей инфляционной картине страны, влияя на расходы домохозяйств. В 2024 году стоимость плодоовощной продукции в России увеличилась на 22,1%, что также оказало влияние на покупательскую способность населения. Подобные колебания цен могут быть связаны с различными факторами, такими как погодные условия, изменения в производственных циклах или внешние экономические обстоятельства.

Ценовые изменения на плодоовощную продукцию в России показывают, как быстро могут изменяться рыночные условия, и подчеркивают важность отслеживания таких изменений для производителей и потребителей.

Уточнения

Морковь посевная — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. Обычно в быту под словом «морковь» подразумевается широко распространённый корнеплод именно этого растения, который считается овощем.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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