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Защита пожилых: нотариус поможет избежать мошенничества при дарении жилья

Дарение жилья: как нотариус защитит вас от мошенничества
Экономика

В начале текущего года вступили в силу изменения в Гражданском кодексе, согласно которым передача недвижимости в дар, даже близким родственникам, теперь возможна только при участии нотариуса.

Деловая женщина с документами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Деловая женщина с документами

Данные изменения нацелены на усиление защиты прав граждан, поскольку нередки случаи мошенничества при переоформлении жилья. Особенно уязвимы пожилые люди, не обладающие достаточными юридическими знаниями. Ранее существовала возможность простого переоформления квартиры через МФЦ, что позволяло недобросовестным лицам злоупотреблять доверием пожилых граждан. Теперь нотариус будет следить за законностью сделки и предотвращать обман.

Дарение квартир посторонним — довольно редкое явление, поэтому было решено ввести дополнительные гарантии честности сделки.

Передавая квартиру в дар родственнику, следует осознавать возможные последствия. Нотариус, в отличие от самостоятельного составления договора, разъяснит все нюансы сделки, в том числе отсутствие гарантий проживания дарителя в квартире после ее переоформления.

Нотариальные тарифы, по мнению экспертов, вполне доступны. Однако для родственников предусмотрены скидки, учитывая их финансовые интересы.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул социальную значимость новых правил и поддержал введение льгот для родственников при оформлении сделок дарения недвижимости, чтобы избежать дополнительной финансовой нагрузки. Федеральная нотариальная палата также поддержала данную инициативу, сообщает РГ.

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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