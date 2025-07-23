Россия теряет в производстве СПГ: как 2025 год стал поворотным для энергетики

Производство СПГ в России в июне 2025 года снизилось на 7,3%

4:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в июне 2025 года составило 2,3 миллиона тонн, что на 7,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные были озвучены Росстатом в среду. Статистическое ведомство сообщает, что информация округляется до одного знака после запятой.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

На протяжении первого полугодия 2025 года объем производства СПГ в России составил 16,3 миллиона тонн, что также на 5,1% ниже, чем за тот же период в 2024 году.

Основные производственные предприятия

В России производством крупнотоннажного сжиженного газа занимаются несколько крупных заводов. Среди них можно выделить предприятия, такие как "Сахалинская энергия", в которой совладельцами являются "Газпром", японские компании Mitsui и Mitsubishi, а также заводы "Ямал СПГ", "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая". В частности, на заводе "Ямал СПГ" крупнейшими участниками являются "НОВАТЭК", TotalEnergies, а также китайские компании CNPC и SRF.

Эти предприятия играют ключевую роль в поставках сжиженного газа как на внутренний рынок, так и на экспорт. Крупные объемы СПГ, произведенные на этих заводах, обеспечивают стабильные поставки и выполнение контрактных обязательств, в том числе в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сезонные колебания производства

Летний период традиционно сопровождается снижением объемов производства на некоторых заводах, так как в это время часто проводятся плановые профилактические работы. Эти мероприятия направлены на поддержание надежности и безопасности производственного процесса, однако они могут временно сокращать объемы производства или приводить к его остановке.

Природный газ, после сжижения, легко транспортируется на дальние расстояния, что делает его привлекательным для экспорта, однако любые плановые остановки или технические трудности могут отразиться на объемах поставок в определенные регионы. Для страны, как для экспортера СПГ, такие колебания в производственных мощностях оказывают влияние на стратегию поставок.

Перспективы на будущее

Снижение объемов производства СПГ в России в первой половине 2025 года не является уникальной ситуацией, и такие показатели могут варьироваться в зависимости от ряда факторов. Важно отметить, что этот процесс также связан с динамикой мировой экономики, глобальными изменениями в спросе на энергоносители и развитием технологий.

Россия продолжает оставаться одним из ведущих мировых производителей СПГ, и в ближайшие годы стоит ожидать дальнейшего роста объемов производства. Несмотря на временные сокращения, связанные с плановыми остановками и сезонными колебаниями, развитие инфраструктуры, в том числе новых терминалов для сжиженного газа, открывает новые перспективы для увеличения экспорта.

Не стоит забывать и о растущей конкуренции на мировом рынке. Страны, активно развивающие свои газовые мощности, например, Катар, США и Австралия, могут оказать влияние на экспортные стратегии России. Однако мощная промышленная база и традиционные партнерства с крупными мировыми игроками остаются основными преимуществами российской газовой отрасли.

Производство сжиженного природного газа в России в первой половине 2025 года показало снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с сезонными колебаниями, плановыми профилактическими остановками на заводах, а также общей мировой экономической ситуацией. Тем не менее, Россия продолжает оставаться крупным игроком на мировом рынке СПГ, и в дальнейшем, благодаря модернизации инфраструктуры и укреплению международных связей, объемы производства могут увеличиться.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки.



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