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Эпоха перемен? Что за новшества готовит Трамп в области искусственного интеллекта

Без предвзятостей: как США собираются сохранить лидерство в технологии ИИ
1:31
Экономика

Администрация Трампа объявила о намерении ускорить развитие искусственного интеллекта в США.

ChatGPT, OpenAI
Фото: commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ChatGPT, OpenAI

Однако при этом подчеркивается, что ИИ должен быть свободен от "идеологических предубеждений", но развиваться без особых ограничений, чтобы Америка могла сохранить лидерство в этой новой технологической эпохе. Это контрастирует с подходом других стран, таких как Европейская комиссия, которые уже внедрили правила для регулирования этих технологий.

Трамп должен выступить с важной речью об ИИ, которая, по мнению экспертов, может значительно изменить коммуникации, геополитику и экономику в ближайшие годы. Ожидается, что он также подпишет указы, касающиеся этой технологии.

Изменения будут полезны для крупных технологических компаний, которые конкурируют в разработке генеративного ИИ, и помогут потребителям интегрировать эти инструменты в повседневную жизнь. 

Однако борьба за ресурсы в Кремниевой долине сопровождается дебатами в Вашингтоне о том, как справиться с потенциальными общественными последствиями ИИ. Критики опасаются, что оставленный без надзора, ИИ может быть использован мошенниками и экстремистами, а также привести к автоматизации рабочих мест. Новостные агентства и деятели искусства уже подали в суд на компании, разрабатывающие ИИ, за незаконное использование защищенных авторским правом материалов для обучения своих моделей, пишет nytimes.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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