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АвтоВАЗ меняет правила: рабочая неделя с пяти до четырёх дней

Чем вызван переход АвтоВАЗа на четырёхдневную рабочую неделю: факторы и последствия
2:10
Экономика

Крупнейший производитель автомобилей в России "АвтоВАЗ" объявил о планах сократить рабочую неделю с пяти до четырех дней.

автозавод
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автозавод

Это связано с высокими процентными ставками и растущей конкуренцией со стороны китайских брендов, что негативно сказывается на продажах компании.

"АвтоВАЗ" ожидает, что продажи на российском рынке автомобилей сократятся на 25% в этом году. Высокие процентные ставки снижают интерес потребителей к автомобильному лизингу и увеличивают производственные расходы. Ключевая ставка в России уже несколько месяцев находится на 20%, и ожидается, что на заседании 25 июля Банк России снизит ее до 18%.

Компания отметила, что высокая базовая ставка и строгие требования к заемщикам автомобильных кредитов также влияют на ситуацию. Кроме того, на рынок поступает много автомобилей по низким ценам, что усиливает конкуренцию.

"АвтоВАЗ" имеет более 30 тысяч сотрудников, большинство из которых работают в Тольятти. За первое полугодие этого года продажи компании снизились на 25% до 155 481 автомобиля.

Компания уже пробовала четырехдневную рабочую неделю в течение трех месяцев в 2022 году, после введения западных санкций. В то время продажи бренда "Lada" упали с 48,2% до 174 688 автомобилей.

Сейчас китайские бренды занимают более 50% рынка в России по сравнению с менее 10% до 2022 года.

"АвтоВАЗ" подчеркнул, что окончательное решение о введении четырехдневной рабочей недели будет принято после анализа рыночных тенденций и экономических факторов, включая уровень процентных ставок и доступность кредитных продуктов. Если решение будет принято, сокращенная рабочая неделя может начаться в конце сентября, передает болгарское издание investor.

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе. Завод основан в 1966 году в городе Тольятти, где находятся штаб-квартира и основное производство. Входит в перечень системообразующих организаций России.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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