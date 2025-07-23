В России топливо дорожает: что скрывается за сезонными изменениями цен

Летний рост цен на бензин в России не стал неожиданностью. Как сообщили в Министерстве энергетики России, повышение цен связано с увеличением спроса в период отпусков. Топливо активно расходуется как автомобилистами, так и туристами.
Несмотря на рост цен, в Минэнерго заявляют, что ситуация на топливном рынке остаётся стабильной. Запасы бензина и дизельного топлива в России находятся на уровне, близком к историческим максимумам. Это обеспечивает бесперебойное снабжение внутреннего рынка.
В отличие от бензина, ситуация с дизельным топливом стабилизировалась. Минэнерго отмечает, что его стоимость не демонстрирует значительных колебаний. Это свидетельствует о нормализации спроса и предложения на дизель.
Особое внимание Минэнерго уделяет снабжению топливом аграрного сектора. Поставки дизельного топлива для сельхозпроизводителей идут в штатном режиме, и в министерстве не ожидают дефицита.
Министерство продолжает мониторинг ситуации на топливном рынке и взаимодействует с его участниками для поддержания баланса спроса и предложения.
Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе по вопросам электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, сланцевой и торфяной промышленности, магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки, возобновляемых источников энергии, освоения месторождений углеводородов на основе соглашений о разделе продукции, и в сфере нефтехимической промышленности, а также функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере производства и использования топливно-энергетических ресурсов.
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