550 млрд долларов на инвестиции: к чему обязывает торговое соглашение между США и Японией

Акции японских автопроизводителей выросли на фоне торговой сделки Трампа

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Дональд Трамп сообщил на Truth Social, что заключил "масштабное" торговое соглашение с Японией.

Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Япония

Это соглашение предполагает снижение тарифов на японский импорт до 15% и обязывает Токио инвестировать 550 миллиардов долларов в США.

Аналитики Goldman Кота Юдзава и Кен Кавамото считают, что снижение тарифов на автомобили может уменьшить общий негативный эффект на семь крупнейших автопроизводителей Японии с -3,47 трлн иен до -1,89 трлн иен. Это также снизит прогнозируемое падение операционной прибыли в 2025 финансовом году с -47% до -25%.

Если эти компании (Toyota, Honda, Nissan, Subaru, Mitsubishi, Suzuki и Mazda) смогут компенсировать 30% тарифного бремени за счет повышения цен и сокращения расходов, то чистый эффект может снизиться до 1,32 трлн иен, что на 18% меньше по сравнению с ожидаемой прибылью. В случае, если компенсировать 60% эффекта за счет повышения цен, негативное влияние на прибыль может сократиться до 10%.

Юдзава отметил, что негативное влияние тарифов можно частично смягчить за счет повышения цен на автомобили в США.

Акции семи автопроизводителей начали падать с 26 марта, когда Трамп усилил торговую войну. Например, акции Toyota упали на 14%, Nissan — на 27%, Subaru — на 15%, а Mazda — на 22%.

Однако на торгах в Токио большая часть этих потерь была компенсирована: акции Toyota выросли на 14%, Nissan — на 8%, Subaru — на 16%, а другие компании показали аналогичный рост, пишет Zero Hedge.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.