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Ипотечный бум: что изменит новый закон для заёмщиков и микрокредиторов

Новые реалии ипотеки: закон позволяет микрофинансовым компаниям предоставлять займы
1:34
Экономика

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет микрокредитным организациям, 100% акций (долей) которых принадлежат субъекту РФ, предоставлять ипотечные займы физическим лицам.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

Это решение пришло после того, как в 2024 году были внесены поправки, лишившие уполномоченные организации из перечня ДОМ. РФ права на выдачу ипотеки. Причина — необходимость снизить риски на рынке жилищного кредитования из-за недобросовестных практик некоторых организаций и отсутствие контроля со стороны Банка России.

Некоторые субъекты РФ выразили опасения, что исключение уполномоченных организаций может ухудшить положение граждан-заемщиков, так как это лишает их возможности получать ипотечные займы от добросовестных организаций.

Теперь новый закон вносит изменения в закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", позволяя микрокредитным компаниям предоставлять займы на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью, с обеспечением ипотекой.

Микрокредитная компания, 100% акций которой принадлежит субъекту РФ, сможет заниматься этим только в рамках реализации госпрограмм. Регион может быть учредителем лишь одной такой компании.

Банк России установит дополнительные требования к микрокредитным компаниям и будет формировать список таких организаций, размещая информацию на своем официальном сайте, сообщает ТАСС.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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