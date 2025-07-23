Россияне сокращают расходы на ремонт: экономия в новых привычках

Перераспределение средств: расходы россиян на ремонт сократились

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала 2025 года россияне сократили траты на ремонт и обустройство своих домов на 25%.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жилищно-коммунальные услуги

Основная причина — перераспределение средств в сберегательные инструменты с высокими ставками. Люди предпочитают копить деньги во вкладах, пока доходность на пиковых значениях.

Например, расходы на теплоснабжение уменьшились на 42%, на электричество — на 11%, а на водопроводные системы — на 5%. Средний чек на эти услуги составил 5339 рублей, 2707 рублей и 3861 рубль соответственно. В целом, средний чек на ремонт снизился с 5111 рублей до 3970 рублей.

Для проведения косметического ремонта россияне стали больше выбирать отечественные бренды, так как они дешевле импортных. Хотя траты на краски, обои и строительные материалы уменьшились на 27%, количество покупок выросло на 17%. Средний чек при этом упал на 6% — до 1337 рублей.

Также эксперты отмечают снижение расходов на зоны для отдыха, так как начало лета было холодным и дождливым. Объем трат на покупку и обслуживание бассейнов сократился на 33%, а количество операций — на 24%. Средний чек упал с 6769 рублей до 4890 рублей.

Зато на 26% выросли расходы на покупку товаров для дома и мебели, средний чек при этом остался практически на прежнем уровне — 4983 рубля и 2388 рублей соответственно. Обновлением интерьера чаще занимаются женщины, и их доля в тратах составила 59%, пишет РИА Новости.

Уточнения

Интерье́р — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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