Россияне сокращают расходы на ремонт: экономия в новых привычках

С начала 2025 года россияне сократили траты на ремонт и обустройство своих домов на 25%.
Основная причина — перераспределение средств в сберегательные инструменты с высокими ставками. Люди предпочитают копить деньги во вкладах, пока доходность на пиковых значениях.
Например, расходы на теплоснабжение уменьшились на 42%, на электричество — на 11%, а на водопроводные системы — на 5%. Средний чек на эти услуги составил 5339 рублей, 2707 рублей и 3861 рубль соответственно. В целом, средний чек на ремонт снизился с 5111 рублей до 3970 рублей.
Для проведения косметического ремонта россияне стали больше выбирать отечественные бренды, так как они дешевле импортных. Хотя траты на краски, обои и строительные материалы уменьшились на 27%, количество покупок выросло на 17%. Средний чек при этом упал на 6% — до 1337 рублей.
Также эксперты отмечают снижение расходов на зоны для отдыха, так как начало лета было холодным и дождливым. Объем трат на покупку и обслуживание бассейнов сократился на 33%, а количество операций — на 24%. Средний чек упал с 6769 рублей до 4890 рублей.
Зато на 26% выросли расходы на покупку товаров для дома и мебели, средний чек при этом остался практически на прежнем уровне — 4983 рубля и 2388 рублей соответственно. Обновлением интерьера чаще занимаются женщины, и их доля в тратах составила 59%, пишет РИА Новости.
Интерье́р — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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