Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гарум из Рима: раскрываем старинные кулинарные традиции
Валерий Меладзе расширил ИП в России на фоне управления столичной недвижимостью
Вьющиеся волосы и короткие стрижки: идеальные сочетания для каждого типа
Три причины не слушать громкую музыку за рулём: как это может повлиять на безопасность
9 мест для использования беспроводных светильников в доме: от шкафа до сада
Учёные зафиксировали 21 случай смертельного нападения белых медведей
Контактные линзы перед сном нужно снимать — объяснение специалистов
Результаты эксперимента LHCb подтвердили редкость распадов сигма-гиперонов
Учёные рассказали о рисках, связанных с модой на ледяные ванны

Россияне сокращают расходы на ремонт: экономия в новых привычках

Перераспределение средств: расходы россиян на ремонт сократились
2:00
Экономика

С начала 2025 года россияне сократили траты на ремонт и обустройство своих домов на 25%.

Жилищно-коммунальные услуги
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жилищно-коммунальные услуги

Основная причина — перераспределение средств в сберегательные инструменты с высокими ставками. Люди предпочитают копить деньги во вкладах, пока доходность на пиковых значениях.

Например, расходы на теплоснабжение уменьшились на 42%, на электричество — на 11%, а на водопроводные системы — на 5%. Средний чек на эти услуги составил 5339 рублей, 2707 рублей и 3861 рубль соответственно. В целом, средний чек на ремонт снизился с 5111 рублей до 3970 рублей.

Для проведения косметического ремонта россияне стали больше выбирать отечественные бренды, так как они дешевле импортных. Хотя траты на краски, обои и строительные материалы уменьшились на 27%, количество покупок выросло на 17%. Средний чек при этом упал на 6% — до 1337 рублей.

Также эксперты отмечают снижение расходов на зоны для отдыха, так как начало лета было холодным и дождливым. Объем трат на покупку и обслуживание бассейнов сократился на 33%, а количество операций — на 24%. Средний чек упал с 6769 рублей до 4890 рублей.

Зато на 26% выросли расходы на покупку товаров для дома и мебели, средний чек при этом остался практически на прежнем уровне — 4983 рубля и 2388 рублей соответственно. Обновлением интерьера чаще занимаются женщины, и их доля в тратах составила 59%, пишет РИА Новости.

Уточнения

Интерье́р — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Гарум из Рима: раскрываем старинные кулинарные традиции
Валерий Меладзе расширил ИП в России на фоне управления столичной недвижимостью
Вьющиеся волосы и короткие стрижки: идеальные сочетания для каждого типа
Три причины не слушать громкую музыку за рулём: как это может повлиять на безопасность
9 мест для использования беспроводных светильников в доме: от шкафа до сада
Учёные зафиксировали 21 случай смертельного нападения белых медведей
Контактные линзы перед сном нужно снимать — объяснение специалистов
Результаты эксперимента LHCb подтвердили редкость распадов сигма-гиперонов
Учёные рассказали о рисках, связанных с модой на ледяные ванны
Тюмень: термальные источники и гастрономия привлекают туристов — по данным Агентства туризма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.