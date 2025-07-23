От 50 тысяч до 1 миллиона: корпоративные выплаты за рождение детей освобождаются от налога

Сумму выплат при рождении детей до 1 миллиона рублей не будут облагать НДФЛ

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает корпоративные выплаты до 1 миллиона рублей, получаемые сотрудниками при рождении детей, от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Фото: unsplash.com by Reba Spike is licensed under Free to use under the Unsplash License Семья

Ранее эта сумма не превышала 50 тысяч рублей.

Этот закон вступит в силу с 1 января 2026 года и будет также распространяться на семьи, которые усыновили детей до года.

Напомним, 25 января Путин поручил правительству увеличить необлагаемую сумму поддержи до 1 миллиона рублей после встречи с участниками конкурса "Это у нас семейное".

Ранее сообщалось, что с 1 сентября россияне, которым исполнится 80 лет в августе, начнут получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.

По словам доцента Финансового университета Игоря Балынина, фиксированная часть пенсии удвоится — с 8907,70 до 17 815,40 рублей.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.





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