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Странный парадокс: Европа тратит больше на Россию, чем на помощь Украине

Европа не спешит уходить: как газовые сделки с Россией продолжаются вопреки заявленным обещаниям
2:15
Экономика

Евросоюз вновь напомнил, что к 2027 году будут прекращены закупки энергоресурсов у России.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

Однако строгой отчетности по этому вопросу уже не требуют. В 2024 году Европа потратила на газ и нефть из России больше, чем на помощь Украине — 21,9 миллиарда евро против 18,7 миллиарда.

Из 297,9 миллиарда кубометров газа, закупленного ЕС за год, 54,45 миллиарда пришлись на российские поставки, что на 21% больше, чем в 2023 году. Доля России на рынке выросла с 14,2% до 18,3%. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсе отметил, что поддержка Киева обошлась дешевле.

Несмотря на официальные заявления о прекращении закупок, страны ЕС продолжают увеличивать импорт, особенно через трубопроводные поставки из России. В частности, Венгрия, Греция и Словакия стали лидерами по этим закупкам.

Также наблюдается высокий спрос на сжиженный природный газ (СПГ): в 2024 году Европа приобрела рекордные 16 миллиардов кубометров. Бельгия, Франция и Нидерланды стали основными покупателями, причем часть СПГ, поступающего во Францию, уходит в Германию, которая официально отказалась от российских углеводородов.

Тем не менее, позиция Еврокомиссии остается неизменной: полный запрет на торговлю с Москвой к 2027 году. Однако в новой версии постановления добавлена оговорка о том, что публичность в этих вопросах больше не требуется, и информация будет считаться промышленной тайной.

Таким образом, несмотря на провозглашенные цели, некоторые страны ЕС не могут сразу прекратить закупки, так как их экономика сильно зависит от российских энергоресурсов. Это приводит к "теневым" сделкам и уловкам, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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