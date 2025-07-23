Уехать нельзя остаться: тюменцам предлагают зарплаты до 700 тысяч, но есть нюанс

700 тысяч не предел: тюменцам предлагают работу мечты за пределами Тюмени

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

На сайтах поиска работы сейчас много вакансий для тюменцев, но вот беда — не в самой Тюмени.

Фото: freepik.com by katemangostar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина заполняет договорkatemangostar

Работу предлагают в Сочи, Геленджике, Анапе и даже за границей. Например, в Сочи ищут менеджера по продажам с зарплатой более 500 000 рублей, причем опыт не важен! Обещают бесплатную связь, обучение и хорошую атмосферу. Правда, что именно придется продавать, не уточняется — может, недвижимость или премиальные турпродукты, пишет nashgorod.ru.

Есть и другие интересные предложения: повар в пятизвёздочном отеле Геленджика с окладом до 120 000 рублей, сварщик на Таймыре с доходом от 250 до 700 тысяч рублей и врач-консультант в Кисловодске с зарплатой до 90 000 рублей. Но вся эта работа — не в Тюмени.

А вот дома средняя зарплата составляет около 60-70 тысяч рублей, и всего менее 4% вакансий обещают оклад выше 150 тысяч. Высокие зарплаты в Тюмени обычно касаются только узкого круга специалистов, таких как инженеры в нефтянке или IT-специалисты. Конкуренция здесь жесткая, и требования высокие.

Эксперты объясняют, что высокие зарплаты в других регионах — это не просто щедрость работодателей. Например, в Сочи сейчас туристический сезон, и работники там трудятся в режиме нон-стоп, чтобы принести прибыль своим работодателям. Поэтому их труд может достойно оплачиваться. В Тюмени же таких объемов работы нет, и рынок труда более скромный.

Уточнения

Конкуренция в экономике — соперничество субъектов рыночных отношений за лучшие условия и результаты коммерческой деятельности.





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