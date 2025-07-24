Какие услуги россияне приобретают накануне отпусков — неожиданные тренды

Названы самые популярные у россиян услуги перед сезоном отпусков

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне перед отпуском стали чаще вывозить мусор, ремонтировать электронику и записывать детей на дистанционные занятия. Соответствующие данные следуют из исследования сервиса Профи.ру, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

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"В конце весны 2025 россияне чаще вывозили мусор – спрос услугу вырос на 49%. Кроме того, россияне перед отпуском занимаются ремонтом электроники, видимо, чтобы избежать опасных поломок во время отсутствия. Спрос на специалистов ниши в мае 2025 вырос на 45% по сравнению с прошлым годом, — говорится в исследовании сервиса.

По данным аналитиков, спрос также был отмечен и на услуги по благоустройству территорий. Из исследования следует, что к такой услуге обращались на 19% чаще, чем за аналогичный период в прошлом году.

"Из интересного: родители хотят, чтобы дети проводили лето с пользой – на дистанционные занятия детей стали записывать на 87% чаще. А еще перед сезоном отпусков россияне обратили внимание на экстремальное вождение – спрос на специалистов ниши вырос на 60%", — подчеркивают специалисты.