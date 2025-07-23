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Ставрополье становится регионом возможностей: новые заводы и логистические центры

Губернатор Ставрополья сообщил о создании 38 тысяч рабочих мест к 2030 году
1:55
Экономика

В Ставрополье активно реализуются амбициозные инвестиционные проекты, которые к 2030 году принесут в экономику региона более 700 миллиардов рублей. Кроме того, создадутся 38 тысяч новых рабочих мест. О перспективах этих инициатив губернатор региона Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале.

Развитие региона
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Развитие региона

Прорывные проекты с поддержкой правительства

"Отдельно работаем с прорывными проектами — при поддержке Правительства России. К 2030 году они принесут в экономику края более 700 миллиардов рублей и создадут еще 38 тысяч рабочих мест", — заявил губернатор.

В их числе новые заводы, агрокластеры, логистические центры и развитие курортной инфраструктуры. Эти проекты помогут Ставрополью стать регионом, где созданы отличные условия для трудоустройства и достойной оплаты труда.

Прогресс уже в 2024 году

В 2024 году, благодаря реализуемым инвестиционным проектам, в крае уже создано почти 6 тысяч рабочих мест. "Сейчас в регионе в стадии реализации или подготовлены к запуску 313 инициатив на сумму 561 миллиард рублей. По завершении этих проектов мы получим еще 25 тысяч новых рабочих мест", — отметил Владимир Владимиров.

Что делает регион привлекательным для инвесторов

Ставка сделана на привлечение инвестиций в такие ключевые сферы, как промышленность, агропромышленный комплекс, логистика и туризм. Для того чтобы бизнес мог развиваться, в регионе созданы благоприятные условия: ускорены сроки получения господдержки, введен режим "одного окна", предоставляются налоговые льготы и земля без торгов.

Уточнения

Развитие — это тип движения и изменения в природе и обществе, связанный с переходом от одного качества, состояния к другому, от старого к новому.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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