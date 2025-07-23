Алмазная лихорадка: китайские бриллианты обрушили рынок — что ждёт индустрию

Синтетика против природы: как китайские бриллианты меняют ювелирный мир

3:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Алмазная индустрия переживает коренные изменения.

Фото: flickr.com by paparutzi / christina rutz, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кольцо

Об этом сообщает Financial Times. Буквально за несколько лет рынок драгоценных камней столкнулся с резким падением стоимости, сменой ведущих игроков и массовым оттоком потребителей, что обусловлено стремительным ростом производства выращенных в лабораториях бриллиантов в Китае. Сейчас стоимость трехкаратного синтетического бриллианта составляет всего 7% от цены его природного аналога, а доля искусственных камней на рынке США увеличилась с 3% до 17% всего за четыре года. В сегменте обручальных колец их присутствие уже превышает 50%.

На фоне этого крупнейшие компании, занимающиеся добычей природных алмазов, терпят значительные убытки. Выручка De Beers в 2023 году сократилась в два раза по сравнению с 2022 годом, а к концу 2024 года запасы непроданных камней компании достигли $2 млрд — рекордный показатель с 2008 года. Anglo American, владелец De Beers, выставил актив на продажу. Похожие проблемы испытывают российская "Алроса", а также Rio Tinto и Petra Diamonds.

Причина таких перемен — технологический прогресс и значительное снижение стоимости синтетических камней, которые по своим химическим и оптическим характеристикам полностью идентичны натуральным. Несмотря на то, что технологии выращивания алмазов известны с 1950-х годов, только за последние десять лет они стали достаточно дешевыми и масштабными, чтобы вытеснить природные камни из ювелирного сегмента.

Китайская провинция Хэнань стала мировым центром производства синтетических бриллиантов. По данным отраслевых источников, более 70% ювелирных искусственных камней в мире производятся именно в Китае, а крупные фабрики, такие как Jiaruifu, выпускают до 100 тысяч карат в месяц. Производство сосредоточено в городах, таких как Чжэнчжоу и Чжэчэн, где на протяжении десятилетий выращивались промышленные алмазы для оборонной промышленности.

Китайские заводы используют как традиционную технологию HPHT (высокое давление и температура), так и более современный метод CVD — осаждение из газовой фазы в микроволновых реакторах. Последний позволяет производить крупные камни послойно и делает продукцию пригодной для ювелирного рынка. При этом, по информации Financial Times, бриллианты — не единственные драгоценные камни, столкнувшиеся с конкуренцией со стороны синтетических аналогов: аналогичные тенденции наблюдаются и на рынке жемчуга, где культивированные изделия из Азии вытесняют традиционные.

Экономическое преимущество Китая заключается не только в масштабах производства и технологиях, но и в доступной энергии, государственных субсидиях и ограничении экспорта оборудования (машины классифицируются как технологии двойного назначения). Это делает Китай практически недосягаемым конкурентом.

Уточнения

«Алроса» — российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов (по состоянию на 2017 год). Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.





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