Алюминиевый поворот: как Россия нашла новых покупателей, пока Запад вводит ограничения

Рост импорта: российский алюминий находит новые рынки вопреки санкциям

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии Китай и Южная Корея увеличили импорт российского алюминия почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

Фото: flickr.com by UC Rusal Photo Gallery, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алюминий

Китай закупил необработанного алюминия из России на 3 миллиарда долларов, тогда как в прошлом году эта сумма составляла 1,8 миллиарда долларов. Южная Корея также нарастила импорт до 632,6 миллиона долларов, увеличившись с 365,85 миллиона в прошлом году.

Даже Европейский союз немного увеличил закупки российского алюминия, несмотря на введенные в начале года ограничения на его импорт. За пять месяцев ЕС нарастил отгрузки этого металла из России на 6% — до 403 миллионов долларов.

Напомним, 16-й пакет санкций ЕС против России, помимо запрета на переработанные алюминиевые товары, также включает ограничения на импорт первичного алюминия из России, согласно РИА Новости.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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