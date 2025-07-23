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Всем санкциям назло! Экономика России демонстрирует устойчивость

Вопреки санкциям: чем экономика России удивляет МВФ
2:15
Экономика

Согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), Россия смогла смягчить последствия санкционного давления благодаря нескольким факторам.

Иммунитет к санкциям
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иммунитет к санкциям

Основные из них — крупные валютные резервы и плавающий курс, которые помогают амортизировать шоки, а также сохранение ограничений в финансовой сфере, что сдерживает отток капитала.

Аналитики МВФ отметили, что профицит текущего счета платежного баланса России увеличился до 2,9% ВВП, что выше нормы в 2,6% ВВП, установленной Европейской службой банковского надзора (EBA) на 2024 год. Это связано с ростом объемов экспорта нефти и газа. Однако в 2025 году ожидается снижение счета текущих операций до 1,6% ВВП из-за падения цен на нефть и замедления мировой экономики.

В 2024 году рубль укрепился на 1,3% благодаря изменениям в структуре торговли. К марту 2025 года реальный эффективный обменный курс оказался на 7,6% выше среднего значения за 2024 год.

Что касается иностранных активов, чистая инвестиционная позиция России выросла до 43,6% ВВП к концу 2024 года, что на 2% больше, чем в 2023 году. Этот показатель измеряет разницу между иностранными активами страны и активами, принадлежащими другим странам.

В МВФ также подчеркнули, что модели EBA не учитывают все особенности российской ситуации и неопределенности в данных.

Что касается динамики ВВП, то в 2024 году Россия составила 3,55% мирового ВВП по паритету покупательной способности, тогда как ранее оценивалась в 2,9%. Это позволило России обогнать Японию (3,38%) и занять четвертое место в мире, уступая только Китаю, США и Индии, согласно РБК.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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