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Куда уходит самолётный бюджет: полисы могут взлететь на 30% из-за задержек

Как задержки рейсов повлияют на рост цен на страховые полисы на 30%
1:28
Экономика

Страховые компании могут поднять стоимость полисов на авиаперелеты на 25-30% из-за множества задержек авиарейсов в России.

мужчина в аэропорту
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мужчина в аэропорту

В настоящее время цена полиса колеблется от 0,6 до 1,3 тыс. рублей, и, по словам финансового эксперта Андрея Бархота, она может увеличиться на четверть или даже на треть.

Алексей Янин, управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства "Эксперт РА", отметил, что при изменении статистики страховых случаев компании пересматривают свои модели и корректируют тарифы, чтобы оставаться безубыточными. Однако представитель страхового рынка добавил, что значительные изменения в тарифах могут ограничиваться конкуренцией, ведь клиенты могут перейти к другим компаниям.

За последние три месяца страховщики могут выплатить более 100 миллионов рублей по страховым случаям, связанным с задержками авиаперелетов. Особенно критическая ситуация наблюдалась в июле, когда "АльфаСтрахование" зафиксировала 8,2 тысячи страховых случаев только за 19-20 июля, с потенциальными выплатами в 33 миллиона рублей. Это уже третья крупная компенсация компании в этом году после аналогичных ситуаций в мае и начале июля, пишет "Ъ".

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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