35% компаний на вес золота: как фрилансеры трансформируют бизнес-пейзаж в России

Топ-10 фриланс-профессий: каков доход и какие возможности открываются в 2025 году

2:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии 2025 года среднемесячный доход внештатных специалистов достиг 42 тыс. рублей, что на 31,2% выше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Это показало исследование, проведенное Solar Staff, TenChat и Всероссийским бизнес-центром.

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Фрилансер работает на ноутбуке

70% российских компаний из ключевых отраслей хотя бы раз обращались к фрилансерам, а каждая третья делает это на постоянной основе.

Вот как выглядят доходы самых популярных специалистов на фрилансе:

- Веб-разработчик — 188 942 ₽ (+8%)

- Программист — 185 000 ₽ (+27%)

- Менеджер проектов — 143 712 ₽ (+18%)

- Монтажник — 133 436 ₽ (+11%)

- Менеджер по маркетингу — 115 210 ₽ (+22%)

- Аналитик — 108 522 ₽ (+23%)

- Ивент-менеджер — 96 063 ₽ (+30%)

- Графический дизайнер — 71 107 ₽ (+25%)

- Редактор — 68 801 ₽ (+13%)

- Дизайнер — 66 676 ₽ (+20%)

- Бухгалтер — 61 602 ₽ (+60%)

- Контент-менеджер — 60 078 ₽ (+13%)

- Менеджер по продажам — 59 720 ₽ (+29%)

- Юрист — 60 864 ₽ (+20%)

- Переводчик — 78 119 ₽ (+19%)

- Журналист — 54 061 ₽ (−2%)

- Копирайтер — 51 523 ₽ (+31%)

- Корректор — 41 136 ₽ (+23%)

- Преподаватель — 34 268 ₽ (+7%)

- Оператор call-центра — 25 872 ₽ (без изменений)

Наиболее популярные страны, откуда работают фрилансеры: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Грузия и другие.

Чаще всего компании передают фрилансерам задачи в области ИТ-разработки (30%), бухучета (17,5%), дизайна (16,7%) и маркетинга (16,8%). А вот юридические задачи и HR делегируются реже.

Гендиректор Solar Staff Роман Шинкаренко отметил, что инхаус остается приоритетным для стратегических задач, но фриланс отлично справляется с проектными функциями без перегрузки основной команды, согласно РБК.

Уточнения

Фрила́нсер (англ. freelancer, букв. «вольный копейщик»; также «свободный художник» и т. п.) — свободный работник.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.