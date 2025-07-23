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35% компаний на вес золота: как фрилансеры трансформируют бизнес-пейзаж в России

Топ-10 фриланс-профессий: каков доход и какие возможности открываются в 2025 году
2:46
Экономика

В первом полугодии 2025 года среднемесячный доход внештатных специалистов достиг 42 тыс. рублей, что на 31,2% выше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Это показало исследование, проведенное Solar Staff, TenChat и Всероссийским бизнес-центром.

Фрилансер работает на ноутбуке
Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Фрилансер работает на ноутбуке

70% российских компаний из ключевых отраслей хотя бы раз обращались к фрилансерам, а каждая третья делает это на постоянной основе. 

Вот как выглядят доходы самых популярных специалистов на фрилансе:

- Веб-разработчик — 188 942 ₽ (+8%)
- Программист — 185 000 ₽ (+27%)
- Менеджер проектов — 143 712 ₽ (+18%)
- Монтажник — 133 436 ₽ (+11%)
- Менеджер по маркетингу — 115 210 ₽ (+22%)
- Аналитик — 108 522 ₽ (+23%)
- Ивент-менеджер — 96 063 ₽ (+30%)
- Графический дизайнер — 71 107 ₽ (+25%)
- Редактор — 68 801 ₽ (+13%)
- Дизайнер — 66 676 ₽ (+20%)
- Бухгалтер — 61 602 ₽ (+60%)
- Контент-менеджер — 60 078 ₽ (+13%)
- Менеджер по продажам — 59 720 ₽ (+29%)
- Юрист — 60 864 ₽ (+20%)
- Переводчик — 78 119 ₽ (+19%)
- Журналист — 54 061 ₽ (−2%)
- Копирайтер — 51 523 ₽ (+31%)
- Корректор — 41 136 ₽ (+23%)
- Преподаватель — 34 268 ₽ (+7%)
- Оператор call-центра — 25 872 ₽ (без изменений)

Наиболее популярные страны, откуда работают фрилансеры: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Грузия и другие. 

Чаще всего компании передают фрилансерам задачи в области ИТ-разработки (30%), бухучета (17,5%), дизайна (16,7%) и маркетинга (16,8%). А вот юридические задачи и HR делегируются реже. 

Гендиректор Solar Staff Роман Шинкаренко отметил, что инхаус остается приоритетным для стратегических задач, но фриланс отлично справляется с проектными функциями без перегрузки основной команды, согласно РБК.

Уточнения

Фрила́нсер (англ. freelancer, букв. «вольный копейщик»; также «свободный художник» и т. п.) — свободный работник.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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