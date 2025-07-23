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Пенсионеры в возрасте 80+: что значит автоматическое повышение пенсионных выплат

Выплаты увеличатся для этой категории пенсионеров: каждый месяц дополнительно 19 129 рублей
1:16
Экономика

С 1 сентября россияне, которым исполнится 80 лет в августе, начнут получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

По словам доцента Финансового университета Игоря Балынина, фиксированная часть пенсии удвоится — с 8907,70 до 17 815,40 рублей.

Также, когда пенсионеру исполнится 80 лет, ему автоматически назначат надбавку за уход, которая в 2025 году составит 1314 рублей. В итоге, фиксированная выплата вырастет до 19 129,40 рублей. Это значит, что страховая пенсия для августовских юбиляров увеличится на 10 221,70 рубля.

Не нужно будет оформлять никакие документы для повышения пенсии — перерасчет пройдет автоматически, пишет "Прайм".

Кроме того, есть информация, что некоторые категории граждан могут получать сразу две пенсии, включая инвалидов военной службы, инвалидов Великой Отечественной войны и других.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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