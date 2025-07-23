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Искусственный интеллект в резюме: как банки меняют требования к специалистам

Как искусственный интеллект меняет требования к кадрам в банковской сфере: мнение эксперта
0:48
Экономика

Ключевые должности в Сбербанке планируется комплектовать исключительно специалистами, обладающими фундаментальными знаниями в области искусственного интеллекта (ИИ).

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

Аналогичные требования предъявляются и к действующему штату, за исключением работников, чья деятельность не связана с ИИ, например, обслуживающего персонала.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин объясняет данное решение повышенной эффективностью сотрудников, владеющих ИИ-технологиями. Он отмечает, что если ранее в резюме указывали уверенное владение компьютером, то теперь важны навыки работы с искусственным интеллектом. Подобное мнение разделяют и другие эксперты, опрошенные "Ведомостями".

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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