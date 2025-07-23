Искусственный интеллект в резюме: как банки меняют требования к специалистам

Ключевые должности в Сбербанке планируется комплектовать исключительно специалистами, обладающими фундаментальными знаниями в области искусственного интеллекта (ИИ).
Аналогичные требования предъявляются и к действующему штату, за исключением работников, чья деятельность не связана с ИИ, например, обслуживающего персонала.
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин объясняет данное решение повышенной эффективностью сотрудников, владеющих ИИ-технологиями. Он отмечает, что если ранее в резюме указывали уверенное владение компьютером, то теперь важны навыки работы с искусственным интеллектом. Подобное мнение разделяют и другие эксперты, опрошенные "Ведомостями".
Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.