Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как отпечатки древних людей изменили наше восприятие неандертальцев
Одержимая антибездельница: Литвинова назвала ментальную молодость секретом стройности
Лучшие рецепты свиной ножки: от парного мяса до нарезки на закуску — выберите свой вариант
Ночные крики кошек: что они могут означать и как помочь питомцу
Бутилированная вода, чистые руки, термическая обработка — и никаких отравлений
75-летний миллионер сыграл свадьбу с молодой сиделкой и внезапно скончался
Как улучшить контуры тела после потери веса: секреты массажа для идеальной фигуры
В Москве увеличилось количество новостроек: 146 многоквартирных домов учтено в 2025 году
Растение против ос на столе

Безльготные кредитные карты: как банки объяснили такой подход

Кредитки предлагаются теперь без льготного периода: последние предложения от банков
1:32
Экономика

Ряд крупных банков, включая Т-банк, Газпромбанк и Альфа-банк, предлагают своим клиентам кредитные карты, не предусматривающие льготный период.

Кредитка
Фото: www.freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info
Кредитка

Условия по таким картам формируются индивидуально для каждого заемщика, основываясь на оценке его кредитного риска. Банки не стремятся активно рекламировать наличие подобных кредитных продуктов.

Корреспонденту "Ведомостей" в службе поддержки Т-банка предложили оформить кредитную карту "Платинум" "на специальных условиях". Среди особенностей данной карты было отмечено бесплатное обслуживание, однако отсутствовал льготный период на покупки и переводы, что означало начисление процентов сразу после совершения операции.

В то же время, карта предоставляет беспроцентный период в 120 дней при использовании для погашения задолженности по другим кредитным картам. Представители банка объяснили отсутствие льготного периода тем, что клиенты могут воспользоваться скидками в магазинах, а банк, в свою очередь, предоставляет средства для совершения покупок. В качестве примера было приведено, что при покупке на 10 000 рублей и погашении задолженности через месяц переплата составит всего 290 рублей, что может компенсироваться скидками от магазина. По расчетам "Ведомостей", годовая процентная ставка по предложенной Т-банком карте составляет 34,8%.

Уточнения

Заёмщик — сторона по кредитным отношениям, получающая кредитные деньги (кредит) и принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Новый Kia Sportage с панорамной крышей и кожей продаётся под заказ в РФ
Красивый цветок — "ловец сада"
Семья невесты Григория Лепса обладает состоянием, превышающим доходы артиста
Звезда Универа назвал женщин врагами общества: реакция пользователей
Кредитки предлагаются теперь без льготного периода: последние предложения от банков
Лучшее соотношение цены и моря: этот город Тосканы растёт в цене, но не теряет доступности
Эксперты рассказали, что происходит с мышцами, если перестать их тренировать
Тайны натриевых аккумуляторов: когда мы сможем на них рассчитывать
Новый центр в Лондоне начнёт изучать сознание животных
Лучшие идеи стрижек для длинных волос в 2025 году: от каскада до рваных концов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.