Безльготные кредитные карты: как банки объяснили такой подход

Кредитки предлагаются теперь без льготного периода: последние предложения от банков

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ряд крупных банков, включая Т-банк, Газпромбанк и Альфа-банк, предлагают своим клиентам кредитные карты, не предусматривающие льготный период.

Фото: www.freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info Кредитка

Условия по таким картам формируются индивидуально для каждого заемщика, основываясь на оценке его кредитного риска. Банки не стремятся активно рекламировать наличие подобных кредитных продуктов.

Корреспонденту "Ведомостей" в службе поддержки Т-банка предложили оформить кредитную карту "Платинум" "на специальных условиях". Среди особенностей данной карты было отмечено бесплатное обслуживание, однако отсутствовал льготный период на покупки и переводы, что означало начисление процентов сразу после совершения операции.

В то же время, карта предоставляет беспроцентный период в 120 дней при использовании для погашения задолженности по другим кредитным картам. Представители банка объяснили отсутствие льготного периода тем, что клиенты могут воспользоваться скидками в магазинах, а банк, в свою очередь, предоставляет средства для совершения покупок. В качестве примера было приведено, что при покупке на 10 000 рублей и погашении задолженности через месяц переплата составит всего 290 рублей, что может компенсироваться скидками от магазина. По расчетам "Ведомостей", годовая процентная ставка по предложенной Т-банком карте составляет 34,8%.

Уточнения

Заёмщик — сторона по кредитным отношениям, получающая кредитные деньги (кредит) и принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой.





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