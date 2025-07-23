Умеренная волатильность или резкое падение? Прогнозы по доллару в 2025 году шокируют

Доллар в России: что повлияло на его падение до 73,9 рублей в июле

7:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

10 июля курс доллара на внебиржевом рынке снизился до 73,9 рубля. Это падение составило примерно 20% с начала года, что эквивалентно 23 рублям. Эксперты объяснили это явление новостями о возможных санкциях США против России, которые вызвали волну продаж долларов. В результате рубль укрепился. Однако уже 11 июля ситуация стабилизировалась: к 13:36 мск доллар вернулся к уровню 78 рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деньги в банке

Причины колебаний

Основной причиной резкого падения курса доллара стало массовое продажа валюты на фоне новостей о санкциях. Многие инвесторы поспешили избавиться от долларов, что привело к снижению его стоимости. Однако в следующие сутки, после того как напряженность спала и инвесторы успокоились, курс доллара вернулся к привычным отметкам.

Эксперты отметили, что российский валютный рынок в данный момент очень чувствителен. Малейшие колебания спроса и предложения могут существенно повлиять на курс. В дополнение к этому в июле увеличился объем продаж валюты в рамках исполнения бюджетного правила. Это также способствовало укреплению рубля, несмотря на слабый спрос на иностранную валюту.

Согласно данным Банка России, в мае и июне спрос на валюту был в 1,75 раза ниже, чем в среднем за вторую половину 2024 года. Однако предложение валюты не испытывало дефицита — экспортеры продолжали возвращать на внутренний рынок до 100% выручки.

Экономическая ситуация и прогнозы

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, отметил, что текущая ситуация на рынке во многом является следствием длительной политики ЦБ России по жесткому контролю над денежной массой. Это привело к сокращению потребительских расходов, в том числе на импорт, а также к снижению кредитования. В результате сбережения в рублях стали более востребованными. Он также добавил, что в второй половине года можно ожидать снижения ключевой ставки на более чем 100 базисных пунктов, а к концу года ставка может снизиться до 16%. Эксперт также указал на сезонные изменения в платежном балансе, которые будут оказывать давление на рубль.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что колебания валютных курсов — это нормальная часть финансового рынка, особенно в условиях глобальных изменений, таких как цифровизация экономики. Балынин подчеркнул, что влияние на курсы валют сейчас оказывают не только фундаментальные экономические факторы, но и информационные потоки, включая слухи и домыслы. Это может привести к мгновенной реакции рынка на любые новости, даже если их достоверность вызывает сомнения.

Прогнозы на конец лета

Согласно множеству прогнозов, к концу лета курс рубля может ослабнуть. Эксперты связывают это с возможным снижением ключевой ставки, сезонным ухудшением показателей платежного баланса и увеличением расходов в экономике. По мнению кандидата экономических наук и доцента кафедры мировых финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмиры Асяевой, поддержка рублю в ближайшие месяцы будет оказываться положительным торговым балансом, главным образом за счет экспорта энергоносителей. Однако влияние на рубль могут оказать снижение цен на нефть, возможная рецессия и традиционный рост спроса на валюту перед отпускным сезоном. Прогнозируется, что к концу лета доллар будет стоить в пределах 75-82 рублей.

Другие эксперты, например, Александр Бахтин, инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал", уверены, что к августу курс доллара может достичь 80 рублей, а к сентябрю — 82-83 рубля. Минимальные значения доллара возможны при улучшении геополитической ситуации, однако это будет временным явлением, и в долгосрочной перспективе курс, скорее всего, будет расти.

Осень: прогнозы и нестабильность

Осенью, как правило, наблюдается увеличение волатильности на валютном рынке. Это связано с ростом импорта товаров перед новогодними праздниками, а также с увеличением корпоративного спроса на валюту. Дополнительно возможны изменения в санкционной политике, что также окажет влияние на курс рубля. Эксперты считают, что в осенний период традиционно укрепляется доллар, а возможные риски могут стать решающими для валютных курсов.

Эльмира Асяева, в свою очередь, отметила, что в случае смягчения валютных ограничений доллар может подняться до 90-95 рублей. Прогнозы на конец года, по ее мнению, предполагают курс доллара в пределах 80-87 рублей.

Александр Шепелев предсказал, что к концу года курс доллара может достичь 90 рублей, что связано с общими тенденциями на рынке и внутренними экономическими факторами.

Вложения в доллары: стоит ли инвестировать

На данный момент ситуация на валютном рынке России не способствует выгодным инвестициям в доллары. Один из факторов — это ограниченная ликвидность, из-за которой покупка валюты возможна, но её последующая продажа может быть затруднена в условиях действующих регуляторных ограничений.

Эксперты также обращают внимание на низкую доходность валютных вложений. В то время как рублевые депозиты могут приносить доходность от 15 до 18% годовых, долларовые вклады не приносят такого дохода. Кроме того, при возможном укреплении рубля, если ограничения будут сняты, можно понести убытки по валютным позициям.

Александр Бахтин считает, что вложения в доллар стоит рассматривать только в случае планируемых зарубежных поездок. Игорь Балынин подчеркнул, что с учетом глобальной тенденции отказа от доллара в расчетах, сейчас самое время инвестировать в рубли, особенно учитывая высокую доходность рублевых инструментов.

Александр Шепелев посоветовал тем, кто получает доходы в рублях, придерживаться пропорции сбережений в рублях и валюте — 60% в рублях и 40% в валюте, отдавая предпочтение более дружественным валютам, таким как юань. Эльмира Асяева добавила, что для диверсификации рисков имеет смысл держать до 15% сбережений в валюте, в то время как основную часть следует инвестировать в рублевые инструменты с высокой доходностью, а также рассматривать альтернативные активы, такие как золото и недвижимость.

Вложения в доллары в текущих экономических условиях не представляют собой стратегию, ориентированную на долгосрочную прибыль. Эксперты рекомендуют диверсифицировать свои сбережения, ориентируясь на рублевые инструменты и валюты, которые предлагают стабильность и доходность.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов. Код в стандарте ISO 4217 — USD, цифровой — 840.



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