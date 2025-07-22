Индекс Мосбиржи: что ждет фондовый рынок на следующей неделе

Индекс Мосбиржи вырос на 0,14% 22 июля — доллар и юань укрепились

2:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Торги на Мосбирже во вторник завершились небольшим, но позитивным ростом: индекс Мосбиржи прибавил 0,14%, достигнув 2 825,61 пункта, а долларовый индекс РТС показал более заметное увеличение на 0,44%, поднявшись до 1 139,9 пункта. В то же время курс юаня укрепился на 8 копеек и составил 10,94 рубля.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Доллар и юань

Что влияло на движение рынка

День начинался с слабых позиций для индекса Мосбиржи, который едва не коснулся уровня в 2 800 пунктов. Однако покупатели активизировались, что позволило рынку вернуться в плюс. Одним из факторов роста стало ослабление рубля в течение дня, что могло создать поддержку для акций.

Кроме того, есть ожидания, что в середине недели, скорее всего, состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Это событие также может повлиять на фондовый рынок.

Лидеры рынка: рост и падение акций

Акции "Совкомфлота" оказались лидерами роста на российском фондовом рынке, прибавив 3,8%. Это связано с тем, что ранее эти бумаги значительно просели из-за введённых санкций ЕС, и теперь рынок, возможно, стал их недооценивать.

Противоположную динамику продемонстрировали акции золотодобытчика "Селигдар", которые потеряли в цене 2,8%. Этот спад, скорее всего, вызван падением стоимости золота.

Прогнозы на 23 июля

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что индекс Мосбиржи может подойти к уровню сопротивления в 2 860 пунктов, при этом поддержка останется на уровне 2 800 пунктов. Ожидается, что курс доллара останется в диапазоне 77,5-79,5 руб., а курс юаня будет колебаться в пределах 10,75-11,05 руб.

По мнению аналитиков из Freedom Finance Global, 23 июля индекс Мосбиржи продолжит колебания в пределах 2 800 — 2 900 пунктов. Прогноз по курсам валют к рублю: доллар — 77,5-79,5 руб., евро — 90-92 руб., юань — 10,8-11,2 руб.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.



Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.



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