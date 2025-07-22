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Новая торговая сделка США и Филиппин: что ждет экономику обеих стран

США и Филиппины подписали торговое соглашение: ставка пошлин 19%
2:10
Экономика

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения между США и Филиппинами, которое было достигнуто после визита президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего в Вашингтон.

Договор США и Филипин
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Договор США и Филипин

Суть соглашения: открытый рынок и нулевые пошлины

Согласно условиям соглашения, Филиппины будут придерживаться политики "открытого рынка и нулевых пошлин" в отношениях с США. Это знаменует собой важный шаг в укреплении торговых и экономических связей между странами.

Пошлины и военное сотрудничество: ключевые аспекты сделки

Трамп отметил, что Филиппины будут платить пошлину в размере 19%. Также договорены условия для военного сотрудничества между двумя странами, что открывает новые горизонты для сотрудничества в этом важном направлении.

История тарифов: как США вводят пошлины

Напомним, что ранее, 2 апреля, Трамп сообщил о введении универсальных тарифов для продукции из 185 стран, включая Филиппины. Универсальные тарифы были установлены в размере 10% и вступили в силу с 5 апреля. Ответные пошлины были приостановлены на 90 дней для проведения торговых консультаций, а позже установлены индивидуальные пошлины для некоторых стран.

Что изменится с 1 августа: новые ограничения для Филиппин

9 июля Трамп уведомил президента Филиппин о введении новых ограничительных мер, которые вступят в силу с 1 августа. В письме указано, что пошлина на товары из Филиппин составит 20%, что является более высоким тарифом, чем ранее установленная ставка в 17%.

Заключение: важность соглашения для США и Филиппин

Это соглашение представляет собой значительный шаг в укреплении альянса между США и Филиппинами, охватывая не только экономические вопросы, но и военное сотрудничество. Оно имеет важное значение для обеих стран в условиях глобальной политической и экономической нестабильности.

Уточнения

Сотру́дничество  или коллабора́ция — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса).

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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