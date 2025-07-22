Когда каждый рубль у россиян на счету: как инфляция поменяла объёмы потребления продуктов питания

Как инфляция меняет пищевые привычки россиян: перспективы на будущее

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава X5 Group Екатерина Лобачева отметила, что в настоящее время наблюдается тенденция сокращения объемов потребления продовольствия среди населения страны.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info в магазине

По ее информации, этот тренд начал проявляться в начале текущего года и вызван совокупностью неблагоприятных обстоятельств.

Среди основных факторов, оказывающих влияние, Лобачева указала на уменьшение численности экономически активного населения из-за усиления миграционного контроля, а также последствия высокой ключевой ставки, стимулирующей население к сбережениям.

На снижение покупательской активности также повлиял значительный рост цен на продовольственные товары в последние месяцы. Это обусловлено не только инфляционными процессами, но и глобальными нарушениями в логистических цепочках, что вызвало подорожание сырья. В результате многие потребители переходят на более доступные аналоги или уменьшают объемы покупок, выбирая более дешевую, но менее качественную продукцию.

Снижение покупательской способности и общего уровня жизни увеличило интерес к акционным предложениям и распродажам, что, в свою очередь, отражается на прибыльности розничных сетей. X5 Group рассматривает варианты оптимизации продуктовой линейки и совершенствования промо-акций для поддержания устойчивого спроса на товары, сообщают "Ведомости".

Уточнения

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