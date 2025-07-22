Завтра станет частью истории: Америкэн экспресс банк покидает финансовый рынок России

Подразделение American Express закрылось: последние дни на российском финансовом рынке

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российское подразделение American Express, известное как ООО "Америкэн экспресс банк", официально прекратило свое существование.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Информация об этом внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно данным Центрального банка Российской Федерации, в реестре кредитных организаций зафиксирована ликвидация ООО "Америкэн экспресс банк".

Данный банк добровольно ушел с российского финансового рынка. В мае 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, разрешающий добровольную ликвидацию "Америкэн экспресс банка" на территории РФ. Центральный Банк России отозвал лицензию у "Америкэн экспресс банка" на осуществление банковской деятельности с 13 августа.

"Америкэн экспресс банк" был зарегистрирован Центральным Банком РФ в декабре 2005 года. Основателем банка является американская корпорация American Express, которая в 2022 году приняла решение о прекращении деятельности в России, пишет ТАСС.

Уточнения

Лице́нзия (от лат. liсentia «право») — разрешение на право либо право на выполнение некоторых действий, которое может удостоверяться (подтверждаться) одноимённым документом. На практике лицензиями также сокращённо именуются лицензионные договоры (соглашения), предусматривающие выдачу частноправовых лицензий.



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