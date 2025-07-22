Как таможенные пошлины ударили по американскому потребителю: откровения аналитиков Deutsche Bank

За тарифы на импорт платит из своего кармана американский потребитель: 100 млрд долларов потерь

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский бизнес терпит убытки из-за введенных таможенных пошлин.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошелёк

В ближайшем будущем возможен скачок потребительских цен, считают аналитики Deutsche Bank. К такому выводу они пришли, изучив динамику импорта промышленных товаров во втором квартале, когда впервые заговорили о пошлинах, предложенных администрацией Дональда Трампа.

В банке отмечают, что правительство США уже собрало около 100 миллиардов долларов за счет таможенных сборов, и, следовательно, кто-то эти издержки несет. Если бы расходы покрывали экспортеры, наблюдалось бы резкое снижение цен на импорт, чего не произошло.

"Макроэкономические данные ясно показывают, что за тарифы в основном платят американские потребители", — заявили аналитики.

Они пришли к выводу, что американские компании в основном компенсируют тарифы за счет своей прибыли, так как индекс потребительских цен продемонстрировал незначительный рост. Однако эксперты предупреждают, что в перспективе давление на потребительские цены в США возрастет.

Аналитики также подчеркивают, что тарифы оказывают негативное влияние на курс доллара, поскольку экспортеры в других странах пока не испытывают значительных потерь. Это может дать другим странам больше возможностей для маневра на переговорах.

Изучив ситуацию, эксперты выявили лишь единичные случаи, когда экспортеры брали на себя расходы, связанные с тарифами. Например, цены на импортные товары из Китая снизились всего на 1%, несмотря на существенное увеличение тарифных ставок.

Отмечается, что в отдельных отраслях экспортеры все же вынуждены снижать цены, чтобы оставаться конкурентоспособными. Примером служат японские автопроизводители, снижающие цены на автомобили, поставляемые в США. Министр финансов ранее заявлял, что к 2025 году доходы США от таможенных пошлин могут составить до 300 миллиардов долларов, пишет Business Insider.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.