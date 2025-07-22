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Сокращение доходов: россиян ждёт жесткая экономия из-за падения нефтегазовых поступлений

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1:37
Экономика

Доходы российского бюджета от нефти и газа в июле 2025 года составят примерно 680 млрд рублей ($8,66 млрд).

Нижневартовск, добыча нефти
Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нижневартовск, добыча нефти

Это на 37% ниже, чем в июле прошлого года, что связано со снижением мировых цен на нефть и укреплением рубля. Несмотря на это, нефтегазовый сектор по-прежнему обеспечивает около четверти всех доходов федерального бюджета.

Сравнительно с июнем 2025 года поступления вырастут на 37% благодаря цикличным налоговым выплатам от добычи нефти, но в годовой динамике наблюдается отрицательный тренд: с января по июль доходы от продажи нефти и газа упали примерно на 20%, составив 5,4 трлн рублей.

Падение нефтегазовых доходов особенно заметно на фоне увеличения расходов на оборону и безопасность страны. Средняя цена российской нефти в рублях остается ниже бюджетного ориентира на 2025 год.

Минфин России уже понизил прогноз по нефтегазовым доходам на 2025 год с 10,94 трлн до 8,32 трлн рублей из-за ухудшения ценовой ситуации. В 2024 году этот показатель составил 11,13 трлн рублей. Официальные данные за июль будут опубликованы 5 августа, пишет finam.ru со ссылкой на Reuters.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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