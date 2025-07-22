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Шокирующее решение: Госдума запретила отчуждение садовых участков без домов — как это повлияет на рынок недвижимости

Новый закон запрещает отчуждение садовых участков без домов и построек
3:17
Экономика

Госдума Российской Федерации приняла во втором и третьем чтении новый закон, который запрещает отчуждение садовых и огородных земельных участков отдельно от расположенных на них домов и других построек. Это решение направлено на упорядочивание правового регулирования в области садоводства и огородничества, а также на устранение существующих пробелов и расхождений в законодательных актах.

Дача в Германии
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дача в Германии

Что изменяется в регулировании земельных отношений

Согласно пояснительной записке, на данный момент правовое регулирование в сфере садоводства и огородничества осуществлялось различными законодательными актами, что порождало путаницу и отсутствие единой терминологии. Принятый закон ставит целью устранить эти проблемы, упорядочив нормы, регулирующие такие отношения.

Запрещается создавать территории для садоводства и огородничества на землях, которые считаются сельхозугодьями, а также в зонах, где деятельность такого рода прямо запрещена. Это ограничение должно предотвратить незаконное освоение земель, уточнил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Изменения в правилах отчуждения участков

Одним из важнейших аспектов нового закона является запрет на отчуждение садовых или огородных земельных участков отдельно от расположенных на них жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек и гаражей. В случае раздела такого участка, необходимо будет соблюдать требования, установленные земельным законодательством. Запрещается также разделять жилые дома, садовые дома, хозяйственные постройки и гаражи, что уточняется в новом законе.

Это нововведение направлено на улучшение регулирования прав на такие участки, предотвращая их незаконное разделение и продажу по частям. Это также помогает упорядочить процесс регистрации и учета земельных участков и построек.

Особенности инфраструктуры садовых участков

Закон также вносит уточнения относительно инфраструктуры садоводческих земельных участков. К ней теперь будут относиться не только системы подачи воды, электричества, газа и канализации, но и различные хозяйственные постройки, такие как сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, летние кухни и колодцы. Важно, что погреба и другие сооружения, являющиеся частью жилых или садовых домов, исключаются из этой категории, что должно помочь избежать путаницы при оформлении документов и постановке на кадастровый учет.

"Это уточнение позволит избежать путаницы при оформлении участков и домов, а также при постановке на кадастровый учет", — пояснил Сергей Гаврилов.

Принятый закон имеет важное значение для упорядочивания правовых норм в области садоводства и огородничества. Он направлен на предотвращение незаконного освоения земель, улучшение процедур регистрации и учета участков и построек, а также на создание более четкой и логичной системы правового регулирования в этой сфере.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации. Правовой статус Государственной думы определён в главе 5 Конституции России.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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