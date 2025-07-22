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Африка против Европы: как завод Данготе перевернет рынок нефтепродуктов

Данготе строит будущее Нигерии: новые стратегические горизонты нефтепереработки
1:04
Экономика

В этом году в Нигерии начал работу крупный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) мощностью 20 млн тонн в год. Это сократит экспорт бензина из Евросоюза в Африку, пишет EADaily.

Нефтеперерабатывающий завод
Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нефтеперерабатывающий завод

Владелец завода, миллиардер Алико Данготе считает, что Африка стала свалкой для некачественных нефтепродуктов. 

Экономисты предполагают, что новый НПЗ может закончить многолетнюю торговлю бензином из Европы на рынке, оцениваемом в 17 миллиардов долларов в год. Данготе призывает инвестировать в африканские страны.

Завод стоимостью 20 миллиардов долларов значительно изменил рынок Нигерии. Данготе также объявил о планах построить крупный морской порт рядом с заводами, что упростит экспорт и поможет развитию его промышленной империи. 

Он признал, что проект оказался сложным и, если бы знал о всех трудностях заранее, возможно, и не начинал бы. Но команда верила, что нет ничего невозможного. 

Уточнения

Ниге́рия — государство в Западной Африке. Площадь территории Нигерии составляет 923 768 км2 — по этому показателю страна занимает 14-е место в Африке и 31-е — в мире. По численности населения превосходит все остальные африканские страны: население, по данным на 2020 год, составило 210 миллионов человек, являясь шестым в мире.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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