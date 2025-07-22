Африка против Европы: как завод Данготе перевернет рынок нефтепродуктов

В этом году в Нигерии начал работу крупный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) мощностью 20 млн тонн в год. Это сократит экспорт бензина из Евросоюза в Африку, пишет EADaily.
Владелец завода, миллиардер Алико Данготе считает, что Африка стала свалкой для некачественных нефтепродуктов.
Экономисты предполагают, что новый НПЗ может закончить многолетнюю торговлю бензином из Европы на рынке, оцениваемом в 17 миллиардов долларов в год. Данготе призывает инвестировать в африканские страны.
Завод стоимостью 20 миллиардов долларов значительно изменил рынок Нигерии. Данготе также объявил о планах построить крупный морской порт рядом с заводами, что упростит экспорт и поможет развитию его промышленной империи.
Он признал, что проект оказался сложным и, если бы знал о всех трудностях заранее, возможно, и не начинал бы. Но команда верила, что нет ничего невозможного.
Ниге́рия — государство в Западной Африке. Площадь территории Нигерии составляет 923 768 км2 — по этому показателю страна занимает 14-е место в Африке и 31-е — в мире. По численности населения превосходит все остальные африканские страны: население, по данным на 2020 год, составило 210 миллионов человек, являясь шестым в мире.
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