Поставки в Пермский край и не только: 717 тонн томатов из Казахстана и трижды увеличенный экспорт

Импорт томатов в Пермский край вырос в три раза: Казахстан в числе поставщиков

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала года Пермский край импортировал из Казахстана 717 тонн томатов, последняя зарегистрированная поставка составила 45 тонн.

Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License Помидоры

Об этом информирует properm.ru со ссылкой на данные, предоставленные Россельхознадзором.

Эксперты провели исследования на полученных плодах и не нашли карантинных образцов, поэтому продукция прошла фитосанитарный контроль успешно.

Кроме того, стало известно, что экспорт помидоров из края с 1 января этого года вырос в три раза, и теперь соседние регионы становятся основными потребителями томатов из Прикамья.

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2025 года вьетнамский экспорт кальмаров, каракатиц и осьминогов в мире достиг почти 274 миллиона долларов, что на 14% больше, чем в прошлом году.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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