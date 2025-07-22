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Работа в Югре: зарплатные ожидания взлетели на 14%

Югра: зарплатные ожидания местных кандидатов стремительно растут
1:22
Экономика

В Югре кандидаты при поиске работы стали запрашивать зарплату на 14% выше, чем год назад.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Медиана ожидаемой зарплаты в регионе составила 80 тысяч рублей, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году, и даже выше средней зарплаты по России (75,8 тыс. рублей).

По данным аналитиков hh. ru, рост зарплатных ожиданий особенно заметен в некоторых отраслях. В сельском хозяйстве этот показатель увеличился на 33 416 рублей и достиг 133 416 рублей. Работники добывающей отрасли также не отстают, они хотят получать 130 тысяч рублей (+30 тыс. рублей за год). Специалисты из производства, строительства и сервисного обслуживания рассчитывают на доход в 120 тысяч рублей, что на 20 тысяч больше, чем год назад, сообщает muksun.fm.

Служащие обслуживающего персонала более скромны в своих ожиданиях — 60 581 рубль (+10 581 рубль), а работники фитнес-клубов и салонов красоты хотят 70 тысяч рублей (+12 843 рубля).

Уточнения

Медианная зарплата — это срединная зарплата, при которой половина (50 %) работников России или региона получает меньше этого уровня, а половина (50 %) — больше её. Данный показатель точнее отражает ситуацию, чем среднемесячная зарплата.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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