Готовится к переменам: Крым запускает план по уничтожению аварийных пристаней

План по улучшению инфраструктуры Крыма: приближается снос одиннадцати причалов

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Крыму насчитали одиннадцать пристаней, которые, по словам экспертов, не подлежат восстановлению.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Крым

Председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил, что планируется удалить причалы в Феодосии, Евпатории, Партените и Кореизе. В правительстве разрабатывают "дорожную карту" для улучшения причальной инфраструктуры на полуострове, которая будет включать ремонт, восстановление и снос аварийных причалов, пишет argumenti.ru.

Ранее сообщалось, что в Азовском море начался заморный период, объявленный Азово-Черноморским теруправлением Росрыболовства. Это решение было принято на основе рекомендаций научных специалистов. Заморный период — явление, возникающее при ухудшении условий окружающей среды, например, при повышении температуры воды или воздействии других неблагоприятных факторов. В результате этого рыба начинает массово погибать. В течение этого времени рыбакам разрешено ловить бычков, чтобы избежать их гибели из-за замора.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.





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