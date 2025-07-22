В Крыму насчитали одиннадцать пристаней, которые, по словам экспертов, не подлежат восстановлению.
Председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил, что планируется удалить причалы в Феодосии, Евпатории, Партените и Кореизе. В правительстве разрабатывают "дорожную карту" для улучшения причальной инфраструктуры на полуострове, которая будет включать ремонт, восстановление и снос аварийных причалов, пишет argumenti.ru.
Ранее сообщалось, что в Азовском море начался заморный период, объявленный Азово-Черноморским теруправлением Росрыболовства. Это решение было принято на основе рекомендаций научных специалистов. Заморный период — явление, возникающее при ухудшении условий окружающей среды, например, при повышении температуры воды или воздействии других неблагоприятных факторов. В результате этого рыба начинает массово погибать. В течение этого времени рыбакам разрешено ловить бычков, чтобы избежать их гибели из-за замора.
Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
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Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.