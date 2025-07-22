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Дефляция в Китае: рекордные 8 кварталов — почему это тревожит экономистов

Восемь кварталов дефляции: как это сказывается на высококонкурентных секторах Китая
1:48
Экономика

В китайском бизнесе, когда появляется новая технология или продукт, многие производители стремятся занять место на рынке: увеличивается производство, снижаются затраты. Все это приводит к жесткой конкуренции. 

Шанхай, Китай
Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Fussan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шанхай, Китай

Китай, в отличие от многих стран, пытается остановить "инволюцию" — цикл чрезмерной конкуренции и дефляции. Си Цзиньпин на недавних встречах пообещал принять меры против низких цен и неразберихи на рынке, а также ликвидировать устаревшие мощности. Он также поднял вопрос о целесообразности спешки в развитие новых технологий, таких как искусственный интеллект и электромобили.

Ситуация усугубляется тарифами Дональда Трампа, которые сдерживают экспорт в США, и опасениями других стран по поводу притока дешевых китайских товаров. 

Дефляция в Китае продолжается уже восемь кварталов, что является рекордом. В июне индекс цен производителей упал на максимальное значение за почти два года. Китай обещает усилить контроль над компаниями, снижающими цены, и ограничить поддержку местных властей для неэффективных компаний.

Проблемы с конкуренцией и избытком мощностей затрагивают различные отрасли, включая сталелитейную и цементную, а новые сектора, такие как производство солнечных панелей и электромобилей, сталкиваются с жесткой конкурентной борьбой, что затрудняет получение стабильной прибыли.

На недавнем заседании Госсовета Китая чиновники пообещали регулировать неразумную конкуренцию в секторе электромобилей, особенно после того, как BYD, крупнейший производитель электромобилей в стране, снизил цены на свои модели, сообщает nytimes.

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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