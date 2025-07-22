Деньги на месте, но ими нельзя пользоваться: странности с платежами через Sohar

Отечественный бизнес столкнулся с проблемами в банке Sohar International (Оман), где с июня задерживаются платежи.
Предприниматели сообщают, что средства, отправленные на расчетные счета в этом банке, зависают на корреспондентских счетах на 3-5 рабочих дней, хотя раньше деньги приходили всего за один день. Причины задержек банк не объясняет, но проблемы в основном касаются транзакций в долларах США.
Если банк отказывает в приеме перевода, возврат средств может занять недели. Платежный агент связывает эти задержки с проверками со стороны американских банков-корреспондентов.
Клиенты юридической компании Amond & Smith также отмечают задержки с середины июня. Руководитель группы по работе с банками Иван Тихоненок предполагает, что растущее внимание США к Оману может быть связано с улучшением отношений между Маскатом и Москвой, сообщают "Ведомости".
Ома́н — государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Йеменом. Омывается водами Аравийского моря и Оманского залива.
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