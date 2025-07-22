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Деньги на месте, но ими нельзя пользоваться: странности с платежами через Sohar

Amond & Smith: платежи в Sohar International начали задерживаться в июне 2025 года
1:00
Экономика

Отечественный бизнес столкнулся с проблемами в банке Sohar International (Оман), где с июня задерживаются платежи.

бизнесмен
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
бизнесмен

Предприниматели сообщают, что средства, отправленные на расчетные счета в этом банке, зависают на корреспондентских счетах на 3-5 рабочих дней, хотя раньше деньги приходили всего за один день. Причины задержек банк не объясняет, но проблемы в основном касаются транзакций в долларах США.

Если банк отказывает в приеме перевода, возврат средств может занять недели. Платежный агент связывает эти задержки с проверками со стороны американских банков-корреспондентов.

Клиенты юридической компании Amond & Smith также отмечают задержки с середины июня. Руководитель группы по работе с банками Иван Тихоненок предполагает, что растущее внимание США к Оману может быть связано с улучшением отношений между Маскатом и Москвой, сообщают "Ведомости".

Уточнения

Ома́н — государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Йеменом. Омывается водами Аравийского моря и Оманского залива.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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