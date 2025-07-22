Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что посмотреть в Карелии: Рускеала, Кижи, Кинерма и Ладожские шхеры
Любовь Успенская отказала Ксении Собчак в интервью, назвав журналистку подставой
Бывший тренер "Зенита" рассказал, как приучить себя заниматься спортом
Конгрессмен Бэкон связал изменение позиции Трампа по Украине с влиянием Мелании
Хаски, стаффорд и ротвейлер оказались в списке часто бросаемых пород
Вот чем можно заразиться, просто открыв дверь или поздоровавшись
Профессиональный уход за волосами: вот что нужно знать каждому
Amond & Smith: платежи в Sohar International начали задерживаться в июне 2025 года
Каранкс таранит акул до смерти — биологи зафиксировали агрессию хищника

Заморный период в Азовском море: что нужно знать рыбакам

Начался заморный период в Азовском море: что это значит для рыбаков
1:03
Экономика

С 18 июля в Азовском море начался заморный период, объявленный Азово-Черноморским теруправлением Росрыболовства.

Азовское море
Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Азовское море

Это решение было принято на основе рекомендаций научных специалистов. Заморный период — явление, возникающее при ухудшении условий окружающей среды, например, при повышении температуры воды или воздействии других неблагоприятных факторов. В результате этого рыба начинает массово погибать.

В течение этого времени рыбакам разрешено ловить бычков, чтобы избежать их гибели из-за замора. Промысел можно вести в определенных районах моря, где разрешено использовать механизированные драги, а также вдоль побережья, включая Таганрогский залив и Керченский пролив, с соответствующими орудиями лова.

Специалисты следят за метеорологическими и гидрологическими условиями, а также уровнем кислорода в воде, чтобы определить, когда закончится заморный период, сообщает Fishnews.

Уточнения

Бычковые (Бычки) — семейство рыб из отряда окунеобразных.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Что посмотреть в Твери за один день: путевой дворец, набережная и центр города
Рецепт варенья без варки с крыжовником и лимоном — пошаговая инструкция
Сделай живот плоским за 3 недели: 5 упражнений, которые работают
Начался заморный период в Азовском море: что это значит для рыбаков
Эксперт по безопасности рассказал, как обезопасить ребенка от преступников через кодовое слово
Рита Дакота получила травму головы в инциденте с деревянной балкой на Бали
Муравьи покидают участок после обработки перцем и фенхелем
Политолог Баширов: Умеров поедет на переговоры по указанию Трампа
Учёные воссоздали укус ихтиозавров на основе томографии черепа
Названы растительные продукты, улучшающие качество сна — рекомендации Маховой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.