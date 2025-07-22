Заморный период в Азовском море: что нужно знать рыбакам

Начался заморный период в Азовском море: что это значит для рыбаков

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 18 июля в Азовском море начался заморный период, объявленный Азово-Черноморским теруправлением Росрыболовства.

Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Азовское море

Это решение было принято на основе рекомендаций научных специалистов. Заморный период — явление, возникающее при ухудшении условий окружающей среды, например, при повышении температуры воды или воздействии других неблагоприятных факторов. В результате этого рыба начинает массово погибать.

В течение этого времени рыбакам разрешено ловить бычков, чтобы избежать их гибели из-за замора. Промысел можно вести в определенных районах моря, где разрешено использовать механизированные драги, а также вдоль побережья, включая Таганрогский залив и Керченский пролив, с соответствующими орудиями лова.

Специалисты следят за метеорологическими и гидрологическими условиями, а также уровнем кислорода в воде, чтобы определить, когда закончится заморный период, сообщает Fishnews.

Уточнения

Бычковые (Бычки) — семейство рыб из отряда окунеобразных.





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