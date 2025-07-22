С 18 июля в Азовском море начался заморный период, объявленный Азово-Черноморским теруправлением Росрыболовства.
Это решение было принято на основе рекомендаций научных специалистов. Заморный период — явление, возникающее при ухудшении условий окружающей среды, например, при повышении температуры воды или воздействии других неблагоприятных факторов. В результате этого рыба начинает массово погибать.
В течение этого времени рыбакам разрешено ловить бычков, чтобы избежать их гибели из-за замора. Промысел можно вести в определенных районах моря, где разрешено использовать механизированные драги, а также вдоль побережья, включая Таганрогский залив и Керченский пролив, с соответствующими орудиями лова.
Специалисты следят за метеорологическими и гидрологическими условиями, а также уровнем кислорода в воде, чтобы определить, когда закончится заморный период, сообщает Fishnews.
Бычковые (Бычки) — семейство рыб из отряда окунеобразных.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.