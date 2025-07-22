Конфликт поднимает ставки: США грозят Канаде новыми пошлинами на пиломатериалы

США и Канада конфликтуют из-за пиломатериалов: что ждёт рынок строительных материалов

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

США и Канада вновь вступили в конфликт из-за пиломатериалов, который продолжается с 1980-х годов.

Фото: https://picryl.com/media/framing-fall-prevention-9253620797-b59adc by Национальный институт охраны труда и здоровья, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Строительство дома в Аризоне

Американцы периодически вводят пошлины, считая, что Канада несправедливо субсидирует свою лесную промышленность. В этом году, в первый год второго срока президента Дональда Трампа, ситуация обострилась. Он подписал указ на увеличение производства пиломатериалов в США и поручил министерству торговли расследовать влияние импорта на национальную безопасность. Ожидается, что пошлины на канадские пиломатериалы могут вырасти с 14,4% до 34,5%.

Канада долго сопротивлялась изменениям в своей торговой политике, но, похоже, её позиция смягчается. Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби заявил, что Канада готова ввести квоты на экспорт пиломатериалов в США.

Дополнительные сборы со стороны США могут негативно сказаться на канадской промышленности и помочь южноамериканским лесозаготовителям, но в краткосрочной перспективе США могут не справиться с увеличением поставок древесины, что приведет к росту цен на жилье.

Национальная ассоциация строителей жилья утверждает, что ограничения, наложенные на канадскую древесину, вызывают рост цен в строительной отрасли. В 2018 году, когда были вновь введены тарифы на канадские пиломатериалы, многие застройщики стали искать альтернативные решения. Чтобы сэкономить, они переключились на более доступную южную желтую сосну, стали возводить дома меньшей площади и адаптировали проекты для уменьшения расхода материалов, пишет Bloomberg.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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