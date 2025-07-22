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Куда уходит золото? Европейские страны задумались о возвращении своих резервов

Время забрать золото назад: Европа понимает, чем опасно хранение резервов в США
2:25
Экономика

В последние годы Соединенные Штаты все активнее прибегают к экономическому давлению как к способу реализации своих внешнеполитических целей.

Слитки золота
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слитки золота

Ярким примером служат многочисленные санкции, введенные против России на фоне ухудшения отношений между странами.  Об этом сообщает издание АБН24 со ссылкой на статью Gold Eagle.

Обозреватель Gold Eagle Майк Глисон подчеркивает, что в европейских государствах все громче звучат призывы к возвращению золотых резервов, размещенных на хранение в Соединенных Штатах. Особенно активно этот вопрос обсуждается в Германии и Италии, которые всерьез рассматривают возможность репатриации своих золотых запасов.

"Правительства обеих стран рассматривают возможность возврата золота в Европу, опасаясь непредсказуемой политики президента Дональда Трампа и усиления геополитической нестабильности", — сообщает Майк Глисон.

Германия обладает вторым по величине золотым запасом в мире (3352 тонны), а Италия занимает третье место (2452 тонны). Обе страны пользуются услугами Федерального резервного банка Нью-Йорка, храня более трети своих золотых запасов в его хранилищах на Манхэттене. Исторически США считались надежным местом для хранения европейского золота, особенно во времена холодной войны, когда в Западной Европе существовали опасения относительно Советского Союза.

"Однако, учитывая, что США активно используют экономическое давление в качестве инструмента внешней политики, целесообразность хранения итальянского и немецкого золота в Нью-Йорке уже не кажется столь очевидной", — подчеркивает эксперт.

В Европе опасаются, что США могут использовать их золотые запасы в качестве инструмента давления для достижения собственных целей, аналогично тому, как были заморожены российские государственные резервы в результате санкций.

Обозреватель Gold Eagle полагает, что возвращение европейскими странами своих золотых запасов является проявлением дедолларизации. Многие страны обратили внимание на то, как США превратили доллар в оружие против России, и стремятся уменьшить свою зависимость от американской валюты.

Уточнения

Репатриа́ция (от лат. repatriate) — возвращение на Родину, организованное государственной властью.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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