Вьетнамские морепродукты покоряют мир: экспорт кальмаров и осьминогов достиг рекорда в 274 млн долларов

Вьетнамские кальмары и осьминоги снова на пике популярности: рост на 14%

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За первые пять месяцев 2025 года вьетнамский экспорт кальмаров, каракатиц и осьминогов достиг почти 274 миллиона долларов, что на 14% больше, чем в прошлом году.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гигантский глубоководный кальмар в темных водах

Ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов Вьетнама (VASEP) сообщает, что восстановление наблюдается после нестабильного периода 2022-2024 годов, благодаря стабильному спросу на традиционных рынках и активизации новых направлений.

По прогнозам, к концу 2025 года экспорт может превысить 700 миллионов долларов — это станет рекордом за последние три года. Южная Корея остается крупнейшим покупателем, импортируя головоногих на сумму более 100 миллионов долларов (+6% к прошлому году), что составляет 36% от общего объема экспорта.

Япония на втором месте с поставками почти на 69 миллионов долларов (+19%). Китай также показывает восстановление после спада, поставив головоногих на 26 миллионов долларов (+2%) благодаря открытию рынка и спросу со стороны общественного питания.

Евросоюз стал пятым по величине рынком, с экспортом почти на 15 миллионов долларов (+11%), а Испания, Бельгия и Италия показывают заметный рост.

Новые рынки, такие как Филиппины, ОАЭ, Камбоджа и Канада, также активно развиваются с ростом более 40%, пишет Fishnews.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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