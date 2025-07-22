Stellantis в опасной зоне: убытки в 2,7 млрд долларов стали шоком для индустрии

Компания Stellantis, производитель автомобилей Chrysler, Jeep и Ram, сообщила о больших убытках в размере 2,7 млрд долларов за первую половину года. Выручка упала на 13%.
Убытки частично связаны с тарифами президента Дональда Трампа, а также низкими продажами и недовольством дилеров.
В компании отмечают, что пошлины стоили им 300 миллионов евро, а закрытие заводов вызвало 25% снижение поставок в США. Финансовый директор Дага Остерманн заявил, что тарифы могут привести к повышению цен на автомобили. Также Stellantis потеряла 300 миллионов евро из-за изменений в правилах по выбросам, что создало дополнительные финансовые трудности, пишет nytimes.
Несмотря на сложности, Остерманн надеется на улучшение показателей к концу года с выходом новых моделей, включая Jeep Cherokee. Аналитики считают, что Stellantis менее уязвима к пошлинам, но в краткосрочной перспективе компания не справится с падением продаж в США.
Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как выглядит жизнь, когда твой дом на отвесной скале, а до школы — по лестнице в облака? Реальные истории китайских деревень, где всё не так просто.