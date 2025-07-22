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Stellantis в опасной зоне: убытки в 2,7 млрд долларов стали шоком для индустрии

Покатились в яму: убытки Stellantis и падение продаж в США
1:08
Экономика

Компания Stellantis, производитель автомобилей Chrysler, Jeep и Ram, сообщила о больших убытках в размере 2,7 млрд долларов за первую половину года. Выручка упала на 13%.

штаб квартира Stellantis
Фото: Wikipedia by ajay_suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
штаб квартира Stellantis

Убытки частично связаны с тарифами президента Дональда Трампа, а также низкими продажами и недовольством дилеров. 

В компании отмечают, что пошлины стоили им 300 миллионов евро, а закрытие заводов вызвало 25% снижение поставок в США. Финансовый директор Дага Остерманн заявил, что тарифы могут привести к повышению цен на автомобили. Также Stellantis потеряла 300 миллионов евро из-за изменений в правилах по выбросам, что создало дополнительные финансовые трудности, пишет nytimes.

Несмотря на сложности, Остерманн надеется на улучшение показателей к концу года с выходом новых моделей, включая Jeep Cherokee. Аналитики считают, что Stellantis менее уязвима к пошлинам, но в краткосрочной перспективе компания не справится с падением продаж в США.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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