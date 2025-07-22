Получили перевод от незнакомца? Важные советы от эксперта

Если вы получили деньги на карту от незнакомца, сразу же обратись в банк.
Ирина Глушкова, председатель Комитета по финансовой грамотности Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ", предупреждает, что такой перевод может быть мошеннической схемой.
Важно сообщить об этом в онлайн-банке и затем посетить филиал, чтобы написать заявление о неожиданном платеже. Банк подскажет, что делать дальше, и может порекомендовать обратиться в правоохранительные органы, пишет "Прайм".
Ранее сообщалось, что во втором квартале 2025 года "РВБ" (совместное предприятие Wildberries и Russ) отметила значительный всплеск мошеннических действий, связанных с оформлением заказов и использованием программ удалённого доступа к устройствам.
Злоумышленники, выдавая себя за работников техподдержки маркетплейса, связываются с покупателями и сообщают о мнимых проблемах с оплатой, доставкой или оформлением заказа. Под предлогом оказания помощи, они убеждают жертву установить на устройство программы для удаленного управления, такие как AnyDesk или TeamViewer. После установки, мошенники получают полный контроль над устройством и данными, позволяющими войти в личный кабинет и оформить заказ от имени клиента
Компания подчеркивает, что сотрудники службы поддержки маркетплейса никогда не запрашивают установку сторонних приложений для решения каких-либо вопросов. Все взаимодействие с клиентами осуществляется исключительно через официальные каналы связи (чат поддержки на сайте или в приложении).
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как выглядит жизнь, когда твой дом на отвесной скале, а до школы — по лестнице в облака? Реальные истории китайских деревень, где всё не так просто.