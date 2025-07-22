Получили перевод от незнакомца? Важные советы от эксперта

Мошеннические схемы: неожиданное поступление денег на карту — что делать

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Если вы получили деньги на карту от незнакомца, сразу же обратись в банк.

Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Критически настроенная девица с телефоном

Ирина Глушкова, председатель Комитета по финансовой грамотности Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ", предупреждает, что такой перевод может быть мошеннической схемой.

Важно сообщить об этом в онлайн-банке и затем посетить филиал, чтобы написать заявление о неожиданном платеже. Банк подскажет, что делать дальше, и может порекомендовать обратиться в правоохранительные органы, пишет "Прайм".

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2025 года "РВБ" (совместное предприятие Wildberries и Russ) отметила значительный всплеск мошеннических действий, связанных с оформлением заказов и использованием программ удалённого доступа к устройствам.

Злоумышленники, выдавая себя за работников техподдержки маркетплейса, связываются с покупателями и сообщают о мнимых проблемах с оплатой, доставкой или оформлением заказа. Под предлогом оказания помощи, они убеждают жертву установить на устройство программы для удаленного управления, такие как AnyDesk или TeamViewer. После установки, мошенники получают полный контроль над устройством и данными, позволяющими войти в личный кабинет и оформить заказ от имени клиента

Компания подчеркивает, что сотрудники службы поддержки маркетплейса никогда не запрашивают установку сторонних приложений для решения каких-либо вопросов. Все взаимодействие с клиентами осуществляется исключительно через официальные каналы связи (чат поддержки на сайте или в приложении).

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.



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