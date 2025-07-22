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Неожиданные льготы для семей: что надо знать о новых кредитных каникулах

Защитите свои финансы: условия новых кредитных каникул для семей с детьми
2:37
Экономика

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала зеленый свет инициативе, предоставляющей заемщикам возможность оформить кредитные каникулы по потребительским займам в связи с рождением или усыновлением ребенка.

многодетная семья
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
многодетная семья

Об этом сообщили "Ведомостям" информированные источники, близкие к комиссии. Разработанные Минфином поправки к закону "О потребительском кредите" направлены на стимулирование рождаемости в стране. Согласно пояснительной записке к законопроекту, мера также призвана снизить риски дефолтов заемщиков и укрепить финансовую устойчивость кредитных организаций.

В качестве обоснования приводятся данные ВЦИОМа, указывающие на то, что материальное положение и жилищные условия являются наиболее значимым препятствием (39% респондентов), мешающим женщинам планировать рождение детей в ближайшие пять лет.

По словам председателя Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева, если инициатива будет одобрена, на кредитные каникулы смогут претендовать две категории семей с детьми.

К первой относятся семьи, в которых родился (был усыновлен) первый ребенок, при условии снижения доходов заемщика более чем на 20% за год и превышения расходов на обслуживание кредита 40% от среднемесячного дохода. Такие заемщики смогут обратиться к кредитору за отсрочкой платежей на срок до шести месяцев.

Ко второй категории относятся заемщики, у которых родился второй или последующий ребенок. Они смогут обратиться в банк за отсрочкой на срок до 18 месяцев или до достижения ребенком полутора лет в течение 180 дней с момента рождения. При этом с седьмого месяца отсрочки проценты по кредиту будут начисляться в полном объеме, то есть льготное начисление процентов будет доступно только в первые полгода.

По мнению Груздева, это позволит гражданам чувствовать себя более уверенно при рождении детей.

Руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева считает оправданным включение рождения или усыновления ребенка в перечень трудных жизненных ситуаций. Особенно это актуально на фоне роста просроченной задолженности, наметившегося в IV квартале прошлого года. Эксперт также отмечает, что условия предоставления "государственных" кредитных каникул сформулированы таким образом, что злоупотребление этой мерой поддержки будет затруднено.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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