Европа готовит удар по американскому экспорту — список уже составлен

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Экономика

Американцы явно не собираются идти на уступки. Германия устами своего канцлера Фридриха Мерца заявила: США не готовы заключить с Европейским союзом взаимовыгодное соглашение по пошлинам. И это — на фоне усиливающейся экономической напряженности между двумя сторонами Атлантики.

Кулак
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Кулак

ЕС стремится к открытым рынкам

На пресс-конференции в Берлине, проходившей совместно с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, канцлер Германии подчеркнул позицию Европы:

"Очевидно, что американцы не готовы заключать симметричное соглашение по пошлинам", — заявил Мерц.

"Со своей стороны мы предлагаем открытый доступ на рынок без пошлин, поскольку мы, европейцы, твердо убеждены, что открытые рынки выгодны всем заинтересованным сторонам, как тем, кто импортирует, так и тем, кто экспортирует", — добавил он.

Мерц отметил, что переговоры между сторонами продолжаются "очень интенсивно", и указал, что все инициативы координируются на уровне Еврокомиссии:

"Еврокомиссия ведет переговоры для всей Европы, и нам нужно соглашение для всей Европы", — указал Мерц.

США усиливают давление: новые тарифы с августа

Тем временем Белый дом предпринимает резкие шаги. Президент Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа новых пошлин: 30% на весь европейский экспорт, вдобавок к уже действующим тарифам — 10% на сталь, алюминий и автомобили из стран ЕС.

Это решение моментально вызвало ответную реакцию Брюсселя.

Еврокомиссия готовит зеркальный ответ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что действия США могут подорвать трансатлантические цепочки поставок, и при этом подчеркнула важность достижения соглашения до 1 августа. Еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович тоже не остался в стороне:

"ЕС будет добиваться отмены американских тарифов, но при этом Брюссель уже подготовил список американских товаров на сумму €72 млрд в год, которые могут быть обложены ответными пошлинами, если переговоры зайдут в тупик.", — подтвердил он.

Что дальше

Стороны продолжают переговоры, но разрыв в подходах к международной торговле пока остаётся значительным. ЕС настаивает на равноправии и открытых рынках, США, напротив, демонстрируют протекционистский курс.

Станет ли 1 августа новой датой торгового раскола или точкой компромисса — покажет ближайшее время.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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