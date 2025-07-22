Флот, которого не видно, но который теперь под ударом: что задумал Запад

Британия ввела санкции против 135 танкеров, связанных с Россией

4:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Британское правительство продолжает усиливать санкционное давление на Россию, делая ставку на нефтяную отрасль и связанные с ней схемы обхода ограничений. Очередной шаг в этом направлении — включение в санкционные списки сразу 135 судов, которые, по мнению Лондона, задействованы в нелегальных поставках российской нефти.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

Цель — теневой флот

В заявлении МИД Великобритании подчёркивается, что новые санкции направлены на "теневой флот" — сеть танкеров, участвующих в обходе западных ограничений. Речь идёт о судах, которые с начала 2024 года якобы перевезли грузы на сумму более $24 млрд. При этом, как отмечают в британском внешнеполитическом ведомстве, речь идёт в первую очередь о перевозке нефти и нефтепродуктов российского происхождения.

"Новые санкции продолжают борьбу с операциями 'теневого флота'; они направлены против 135 танкеров", — говорится в заявлении МИД Британии.

Британские власти не уточнили, кому именно принадлежат указанные суда, но эксперты уверены, что многие из них зарегистрированы в оффшорных зонах или ходят под "удобными" флагами, что затрудняет отслеживание их реальных владельцев.

ЕС и Британия усиливают нефтяной контроль

Введение новых санкций совпало с изменениями в политике Евросоюза и Великобритании по ценовым ограничениям на российскую нефть. В частности, в июне 2025 года ЕС снизил "потолок" цен на российскую нефть до $47,6 за баррель, тогда как ранее он составлял $60 — уровень, согласованный в рамках "большой семёрки" (G7).

Это снижение стало односторонним шагом ЕС: как поясняла газета Financial Times, страны G7 не достигли консенсуса по вопросу о пересмотре "потолка", и именно Брюссель выступил с этой инициативой.

"ЕС рассчитывает, что более жёсткий 'потолок' сделает экспорт российской нефти менее прибыльным и затруднит обход санкций", — пояснил аналитик в области энергетики Марк Фелтон.

18-й пакет санкций: удары по логистике

Неделей ранее стало известно, что в 18-й пакет антироссийских санкций, утверждённый ЕС, вошли 105 нефтеналивных судов. Они, по версии европейских властей, также используются для транспортировки российской нефти с нарушением установленных ограничений.

Таким образом, совместные действия ЕС и Британии по пресечению схем обхода нефтяных санкций приобретают системный характер. Лондон и Брюссель всё активнее фокусируются не только на производстве и экспорте нефти, но и на логистических цепочках, через которые она попадает на мировые рынки.

"Санкции в отношении судов — это удар по самой инфраструктуре обхода, а не только по продавцам и покупателям", — отметил эксперт по международному праву Дмитрий Мельников.

Почему это важно для России

"Теневой флот" в последние месяцы стал ключевым инструментом для российского нефтяного экспорта, особенно после того как многие крупные международные перевозчики отказались сотрудничать с российскими компаниями. Речь идёт о судах, купленных или арендованных через подставные структуры, использующих сложные маршруты с перевалкой нефти в нейтральных водах, сменой флагов и выключением транспондеров.

Именно благодаря таким схемам Россия могла экспортировать нефть выше установленного ценового потолка, что позволяло частично компенсировать выпадающие доходы бюджета.

Теперь, с усилением контроля за такими маршрутами, риски для российских поставок возрастают: под санкции могут попасть не только суда, но и страховые компании, брокеры и операторы портов, участвующие в подобных логистических цепочках.

Что дальше

Британские санкции против 135 судов — это часть более широкой стратегии Запада, направленной на изоляцию России в энергетическом секторе. На этом фоне вероятны и новые шаги — например, попытки ограничить доступ к судоходной и страховой инфраструктуре для стран, сотрудничающих с Россией.

Тем временем Россия, по всей вероятности, будет наращивать работу с альтернативными флотами, использовать перевалочные порты и заключать соглашения напрямую с странами, которые не присоединились к санкциям. Однако эффективность таких обходных путей теперь под ещё большим вопросом.

Уточнения

Флот — крупное объединение кораблей, судов и членов их экипажа, как правило, под единым командованием.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.