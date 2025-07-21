Урожайность пробила потолок: аграрии Липецкой области удивили стартом жатвы

Аграрии 16 районов Липецкой области начали уборку зерновых

2:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Начало жатвы в Липецкой области ознаменовалось уверенными результатами — уже собрано 130 тысяч тонн зерна. Каковы лидеры и чем удивил первый урожай

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Сельское хозяйство

С места — в поле: старт уборочной кампании

В Липецкой области стартовала уборка зерновых и зернобобовых. По словам губернатора региона Игоря Артамонова, к жатве уже приступили аграрии в 16 районах и округах. И результаты не заставили себя ждать — первые 130 тысяч тонн урожая уже собраны.

"Аграрии 16 районов и округов Липецкой области уже вышли в поля и намолотили 130 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Лидер по валовому сбору и площади уборки — Добринский район. Местные аграрии обмолотили 5,3 тыс. га и получили свыше 30 тыс. тонн зерновых. Лучший по урожайности — Добровский округ, там с одного га собирают 67,6 центнера", — сообщил Артамонов.

Где выше урожай

Урожайность 2025 года приятно удивила — она уже опережает прошлогодние показатели. В среднем по первым участкам она составила 51,5 центнера с гектара. Особенно впечатлил Добровский округ — 67,6 ц/га, что делает его рекордсменом в регионе.

Какие культуры уже собраны

На данный момент аграрии обмолотили 25,2 тыс. га, из них:

Озимая пшеница — 22,4 тыс. га (118 тыс. тонн, урожайность — 52,6 ц/га);

Горох — 2 тыс. га (7,7 тыс. тонн, урожайность — 31,1 ц/га);

Ячмень — 800 га (4,3 тыс. тонн, урожайность — 53,8 ц/га).

"Уборка ячменя идёт в трёх муниципалитетах. Убраны первые 800 гектаров, собрано 4,3 тыс. тонн ячменя при очень хорошей урожайности — 53,8 центнера с гектара. Под горохом обмолочено 2 тыс. га, с которых получено 7,7 тыс. тонн при урожайности 31,1 центнер с гектара", — уточнил губернатор.

Общий план на сезон

В текущем году ранние зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 705 тыс. га, из которых 312,5 тыс. га занимает озимая пшеница. Всего в рамках кампании-2025 в регионе будет обработано 780 тыс. га, включая поздние культуры, такие как кукуруза на зерно.

Уточнения

Зерновы́е культу́ры — важнейшая в хозяйственной деятельности человека группа возделываемых растений, дающих зерно, основной продукт питания человека (крупа), сырьё для многих отраслей промышленности и корма для сельскохозяйственных животных.



Се́льское хозя́йство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.