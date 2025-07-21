Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Штраф за русский язык: суд постановил наказать организатора концерта Верки Сердючки
Барриос: Победа над Ростовом доказала готовность Зенита к сезону
Природный способ заботы о здоровье ваших растений
Самый старый город Англии удивляет не только римскими руинами
Медики назвали опасные методы, которые усугубляют состояние кожи после ожога
Внимание: как мошенники говорят о проблемах заказов Wildberries и забирают ваши данные
Как избежать микрофлоры в ваших заготовках
Вся правда о борьбе с акне в подростковом возрасте: что действительно помогает и какие процедуры стоит попробовать
Показ оперы Трубадур в Лондоне обернулся грандиозной потасовкой

Урожайность пробила потолок: аграрии Липецкой области удивили стартом жатвы

Аграрии 16 районов Липецкой области начали уборку зерновых
2:59
Экономика

Начало жатвы в Липецкой области ознаменовалось уверенными результатами — уже собрано 130 тысяч тонн зерна. Каковы лидеры и чем удивил первый урожай

Сельское хозяйство
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Сельское хозяйство

С места — в поле: старт уборочной кампании

В Липецкой области стартовала уборка зерновых и зернобобовых. По словам губернатора региона Игоря Артамонова, к жатве уже приступили аграрии в 16 районах и округах. И результаты не заставили себя ждать — первые 130 тысяч тонн урожая уже собраны.

"Аграрии 16 районов и округов Липецкой области уже вышли в поля и намолотили 130 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Лидер по валовому сбору и площади уборки — Добринский район. Местные аграрии обмолотили 5,3 тыс. га и получили свыше 30 тыс. тонн зерновых. Лучший по урожайности — Добровский округ, там с одного га собирают 67,6 центнера", — сообщил Артамонов.

Где выше урожай

Урожайность 2025 года приятно удивила — она уже опережает прошлогодние показатели. В среднем по первым участкам она составила 51,5 центнера с гектара. Особенно впечатлил Добровский округ — 67,6 ц/га, что делает его рекордсменом в регионе.

Какие культуры уже собраны

На данный момент аграрии обмолотили 25,2 тыс. га, из них:

  • Озимая пшеница — 22,4 тыс. га (118 тыс. тонн, урожайность — 52,6 ц/га);
  • Горох — 2 тыс. га (7,7 тыс. тонн, урожайность — 31,1 ц/га);
  • Ячмень — 800 га (4,3 тыс. тонн, урожайность — 53,8 ц/га).

"Уборка ячменя идёт в трёх муниципалитетах. Убраны первые 800 гектаров, собрано 4,3 тыс. тонн ячменя при очень хорошей урожайности — 53,8 центнера с гектара. Под горохом обмолочено 2 тыс. га, с которых получено 7,7 тыс. тонн при урожайности 31,1 центнер с гектара", — уточнил губернатор.

Общий план на сезон

В текущем году ранние зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 705 тыс. га, из которых 312,5 тыс. га занимает озимая пшеница. Всего в рамках кампании-2025 в регионе будет обработано 780 тыс. га, включая поздние культуры, такие как кукуруза на зерно.

Уточнения

Зерновы́е культу́ры — важнейшая в хозяйственной деятельности человека группа возделываемых растений, дающих зерно, основной продукт питания человека (крупа), сырьё для многих отраслей промышленности и корма для сельскохозяйственных животных.

Се́льское хозя́йство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома

Для тренировки рук не нужен тренажёрный зал — достаточно пары гантелей и 15 минут. Эксперт рассказала, как качать мышцы дома и не стоять на месте.

Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Гуанчжоу сохраняет древнюю историю и остаётся индустриальным центром Китая
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
Последние материалы
Безопасная и модная: что знали о косметике женщины железного века в Иране
Что пить в жару: рекомендации диетолога по выбору полезных напитков
Нефтяные котировки оказались под давлением: 18-й пакет санкций против России
Селена Гомес поблагодарила фанатов накануне 33-летия за самый прекрасный год
Неаполь: разгадки загадок Кастель-дель-Ово и его окрестностей
Эксперт Беляева рассказала, что делать, если собака метит дома
Комнатные растения, которые не нужно сажать в землю: достаточно воды и света
Финансовый директор Куликова назвала оптимальное распределение сбережений в 2025 году
Огромный помидор весом 1,529 кг
Топ-визажист поделилась секретами нанесения консилера: простая техника для свежего и отдохнувшего лица
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.