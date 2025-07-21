Китай зарабатывает, Россия теряет: новая зависимость растёт на наших глазах

Пиво — один из самых стабильных экспортных и импортных товаров на мировом рынке. И, судя по последним данным Государственного таможенного управления КНР, в первом полугодии 2025 года Китай значительно нарастил поставки пива в Россию. При этом российские экспортеры, наоборот, теряют позиции на китайском рынке.
С января по июнь 2025 года объем китайского экспорта пива в Россию увеличился в 1,5 раза, достигнув $17,9 млн. Для сравнения, годом ранее за тот же период он составлял $11,8 млн. Особенно ощутим скачок пришелся на июнь: только за один месяц Россия закупила китайского пива на $4,5 млн — это почти на 37% больше, чем в июне 2024 года, когда показатель составлял $3,3 млн.
Рост продолжает тенденцию последних месяцев: в мае 2025 года экспорт составил $3,1 млн, то есть июнь стал рекордным по объемам поставок. Это может говорить не только об устойчивом спросе, но и о расширении доли китайского пива в российских торговых сетях и заведениях.
"Спрос на китайское пиво в России поддерживается за счет конкурентной цены, узнаваемых брендов и расширения каналов дистрибуции", — отметил эксперт в сфере ритейла Илья Бондарев.
Если с экспортом китайского пива всё идет в гору, то с российским — наоборот. В первом полугодии 2025 года объем импорта пива из России в Китай составил $7,2 млн, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($8,2 млн). Особенно заметное снижение произошло в июне — с $2,1 млн в июне 2024 года до $1,1 млн в этом году. Это также хуже показателя мая 2025 года, когда поставки составляли $1,3 млн.
"Падение интереса к российскому пиву в Китае может быть связано как с изменением вкусов потребителей, так и с усилением конкуренции со стороны европейских брендов", — пояснил аналитик аграрного рынка Сунь Чжан.
Снижение спроса может быть также связано с логистическими трудностями и усилением санитарных требований со стороны Китая. Кроме того, на фоне общего спада торговли между двумя странами по ряду направлений, алкоголь может стать одной из жертв регуляторного давления.
Успех китайского пива на российском рынке можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это привлекательная цена на фоне ослабления рубля и подорожания европейского импорта. Во-вторых, китайские производители активно работают с крупными дистрибьюторами и онлайн-платформами, выходя в регионы и расширяя ассортимент.
Отдельно стоит отметить и культурную составляющую. За последние пару лет в России возрос интерес к китайской кухне, напиткам и потребительским привычкам, что стимулирует продажи азиатских товаров — от лапши до пива.
"Появление китайских крафтовых сортов и оригинальных вкусов также сыграло роль — российские потребители проявляют всё больший интерес к новым, необычным продуктам", — отметил сомелье пива Андрей Мухин.
Несмотря на падение российского экспорта, КНР остаётся привлекательным рынком для мировых производителей пива. За первое полугодие 2025 года лидером по поставкам остаётся Германия — на $56 млн. Следом идут Нидерланды ($32,4 млн) и Испания ($26,3 млн). Это показывает, что европейские бренды продолжают удерживать прочные позиции в Китае, несмотря на растущую конкуренцию.
Что касается объемов в целом, Китай экспортировал пиво в 104 страны, тогда как в прошлом месяце их было 102. Импорт шёл из 61 страны — на три больше, чем месяцем ранее. Этот рост подтверждает активное расширение торговых связей, в том числе с новыми рынками.
Если рассматривать годовую статистику, становится ещё очевиднее, как меняется баланс в торговле между двумя странами. В 2024 году Китай закупил российского пива на $17,3 млн — это на 14,4% меньше, чем в 2023 году ($20,2 млн). В то же время китайский экспорт пива в Россию почти удвоился — с $16,1 млн до $29,96 млн.
Таким образом, за два года китайское пиво не только вышло на уровень, сопоставимый с российским, но и обогнало его по объёму торгового оборота. Это свидетельствует о долгосрочном тренде, который может изменить расстановку сил на рынке импорта-экспорта алкоголя между двумя странами.
Кита́й сокращённо — КНР — государство в Восточной Азии.
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