Китай зарабатывает, Россия теряет: новая зависимость растёт на наших глазах

Поставки китайского пива в РФ достигли $17,9 млн за 6 месяцев

5:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пиво — один из самых стабильных экспортных и импортных товаров на мировом рынке. И, судя по последним данным Государственного таможенного управления КНР, в первом полугодии 2025 года Китай значительно нарастил поставки пива в Россию. При этом российские экспортеры, наоборот, теряют позиции на китайском рынке.

Фото: unsplash.com by chuttersnap chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Bukit Merah, Singapore

Китайское пиво захватывает российский рынок

С января по июнь 2025 года объем китайского экспорта пива в Россию увеличился в 1,5 раза, достигнув $17,9 млн. Для сравнения, годом ранее за тот же период он составлял $11,8 млн. Особенно ощутим скачок пришелся на июнь: только за один месяц Россия закупила китайского пива на $4,5 млн — это почти на 37% больше, чем в июне 2024 года, когда показатель составлял $3,3 млн.

Рост продолжает тенденцию последних месяцев: в мае 2025 года экспорт составил $3,1 млн, то есть июнь стал рекордным по объемам поставок. Это может говорить не только об устойчивом спросе, но и о расширении доли китайского пива в российских торговых сетях и заведениях.

"Спрос на китайское пиво в России поддерживается за счет конкурентной цены, узнаваемых брендов и расширения каналов дистрибуции", — отметил эксперт в сфере ритейла Илья Бондарев.

Российское пиво теряет позиции в Китае

Если с экспортом китайского пива всё идет в гору, то с российским — наоборот. В первом полугодии 2025 года объем импорта пива из России в Китай составил $7,2 млн, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($8,2 млн). Особенно заметное снижение произошло в июне — с $2,1 млн в июне 2024 года до $1,1 млн в этом году. Это также хуже показателя мая 2025 года, когда поставки составляли $1,3 млн.

"Падение интереса к российскому пиву в Китае может быть связано как с изменением вкусов потребителей, так и с усилением конкуренции со стороны европейских брендов", — пояснил аналитик аграрного рынка Сунь Чжан.

Снижение спроса может быть также связано с логистическими трудностями и усилением санитарных требований со стороны Китая. Кроме того, на фоне общего спада торговли между двумя странами по ряду направлений, алкоголь может стать одной из жертв регуляторного давления.

В чем причины роста интереса к китайскому пиву в РФ

Успех китайского пива на российском рынке можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это привлекательная цена на фоне ослабления рубля и подорожания европейского импорта. Во-вторых, китайские производители активно работают с крупными дистрибьюторами и онлайн-платформами, выходя в регионы и расширяя ассортимент.

Отдельно стоит отметить и культурную составляющую. За последние пару лет в России возрос интерес к китайской кухне, напиткам и потребительским привычкам, что стимулирует продажи азиатских товаров — от лапши до пива.

"Появление китайских крафтовых сортов и оригинальных вкусов также сыграло роль — российские потребители проявляют всё больший интерес к новым, необычным продуктам", — отметил сомелье пива Андрей Мухин.

Кто ещё поставляет пиво в Китай

Несмотря на падение российского экспорта, КНР остаётся привлекательным рынком для мировых производителей пива. За первое полугодие 2025 года лидером по поставкам остаётся Германия — на $56 млн. Следом идут Нидерланды ($32,4 млн) и Испания ($26,3 млн). Это показывает, что европейские бренды продолжают удерживать прочные позиции в Китае, несмотря на растущую конкуренцию.

Что касается объемов в целом, Китай экспортировал пиво в 104 страны, тогда как в прошлом месяце их было 102. Импорт шёл из 61 страны — на три больше, чем месяцем ранее. Этот рост подтверждает активное расширение торговых связей, в том числе с новыми рынками.

Долгосрочная динамика

Если рассматривать годовую статистику, становится ещё очевиднее, как меняется баланс в торговле между двумя странами. В 2024 году Китай закупил российского пива на $17,3 млн — это на 14,4% меньше, чем в 2023 году ($20,2 млн). В то же время китайский экспорт пива в Россию почти удвоился — с $16,1 млн до $29,96 млн.

Таким образом, за два года китайское пиво не только вышло на уровень, сопоставимый с российским, но и обогнало его по объёму торгового оборота. Это свидетельствует о долгосрочном тренде, который может изменить расстановку сил на рынке импорта-экспорта алкоголя между двумя странами.

Уточнения

Кита́й сокращённо — КНР — государство в Восточной Азии.



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